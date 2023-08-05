Harry Potter Kitaplarının Yayın Evi Patronu Tekne Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Harry Potter Kitaplarının Yayın Evi Patronu Tekne Kazasında Hayatını Kaybetti

05.08.2023 15:22

Harry Potter kitaplarının yayın evinin patronu Adrienne Vaughan, İtalya'da bindiği hızlı botun başka bir tekneyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada eşi yaralandı ve çocukları şok yaşadı. Kaza yapan teknenin kaptanının alkollü olduğu iddia edildi. Adrienne Vaughan ve ailesi, turistik bir gezi sırasında kaza geçirdi. Kazada ayrıca bir düğün kutlaması için kullanılan yelkenli gemi de zarar gördü.

"Harry Potter" kitaplarının yayın evinin patronu 44 yaşındakiAdrienne Vaughan, İtalya'da bindiği hızlı bot, içinde düğün töreni yapılan yedi metre uzunluktakibaşka bir potla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile suya düşen Adrienne, botun pervanesine takılıp feci şekilde can verdi.

Harry Potter kitaplarının yayın evi patronu Adrienne Vaughan, tekne kazasında tekne pervanesine kapılarak feci şekilde Hayatını Kaybetti

Olay, bir düğün partisinin üyeleri tarafından kaydedildi. Olay, insanların teknede şarkı söyledikleri sırada yaşandı.

"Ne oldu?" diye soran bir kadına, dehşet dolu bir sesle bir adam şu şekilde cevap veriyor: "Bu gemi bizimle çarpıştı!"

Adrienne Vaughan'in eşi Mike White da yaralandı ve sol omuzunda ameliyat geçirdiği belirtildi. Çocukları Leanna (14) ve Mason (11) fiziksel olarak zarar görmedi ancak şok yaşadılar.

Harry Potter kitaplarının yayın evi patronu Adrienne Vaughan, tekne kazasında tekne pervanesine kapılarak feci şekilde Hayatını Kaybetti

Kaza yapan teknenin 30 yaşında kaptanı, kaburga ve pelvis yaralanmaları ile hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra yapılan testlerden sonra kaptanınalkollü olduğu iddia edildi.

Vaughan ve ailesi İtalya'ya bu hafta içinde gelmişti. Kaza öncesinde, eşi ailenin Roma'daki çeşitli simgesel yerlerde, Trevi Çeşmesi, Colosseum ve Roma Forumu'nda mutlulukla poz verdikleri fotoğrafları paylaşmıştı. Fakat trajedi, Amalfi kıyısındaki Positano adlı ikonik bir sahil beldesine ulaşan aileyi vurdu.

Harry Potter kitaplarının yayın evi patronu Adrienne Vaughan, tekne kazasında tekne pervanesine kapılarak feci şekilde Hayatını Kaybetti

Adrienne Vaughan ve ailesi, 29 fitlik bir hız teknesi kiraladı ve Nerano kasabasından bir kaptanla birlikte Furore körfezini geziyorlardı ki aniden tekneleri 130 fit uzunluğundaki "Tortuga" adlı yelkenli gemiye çarpıştı. Yelkenli, bir düğün kutlaması için Alman ve Amerikalı turistler de dahil olmak üzere 85 kişiyi taşıyordu.

Harry Potter kitaplarının yayın evi patronu Adrienne Vaughan, tekne kazasında tekne pervanesine kapılarak feci şekilde Hayatını Kaybetti

Kaptan, şiddetli bir patlama duyduğunu ve sonra Vaughan ve ailesinin dalgalarla mücadele ettiğini gördüğünü söyledi. Adrienne Vaughan sudan kurtarıldı ve kıyıya getirildi, ancak kalp masajı ile yaşatılmaya çalışıldığı için durumu ciddiydi. Bir ambulans helikopteri daha sonra olay yerine çağrıldı, ancak acil bir hastaneye yetiştirilmeden önce hayatını kaybettiği belirtildi. Yelkenli geminin 55 yaşındaki kaptanının yapılan testler sonucunda, uyuşturucu veya alkol kullanmadığı tespit edildi.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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SON DAKİKA: Harry Potter Kitaplarının Yayın Evi Patronu Tekne Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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