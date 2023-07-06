Haziran 2023 Dünya Genelinde En Sıcak Ay Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Haziran 2023 Dünya Genelinde En Sıcak Ay Oldu

Haziran 2023 Dünya Genelinde En Sıcak Ay Oldu

06.07.2023 16:56

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu bildirdi. En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçüldü. Orta ve doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kuru koşullar oluştu. Haziran 2023, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti. Şiddetli orman yangınlarını destekleyen koşullar Rusya, Afrika Boynuzu, Güney Afrika'nın çoğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bölgelerinde görüldü. Okyanus yüzey sıcaklıkları, esas olarak Kuzey Atlantik'teki olağanüstü sıcaklık ve Pasifik'te güçlenen El Nino'nun etkisiyle haziran ayı için kaydedilen en sıcak sıcaklık oldu. Güney Avrupa'nın çoğu, batı İzlanda ve kuzeybatı Rusya ortalamanın üzerinde yağışlıydı. Türkiye, Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış sele neden oldu. Antarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli farkla kırdı. Ay boyunca günlük Antarktika deniz buzu miktarı, 'görülmemiş' düşük değerlerde kaldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu bildirdi.

2019'UN HAZİRAN AYINI SOLLADI

Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Haziran ayı önceki rekor olan Haziran 2019'u büyük farkla aşarak en sıcak haziran olarak kayda geçti. En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçüldü. Orta ve doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kuru koşullar oluştu.

ŞİDDETLİ ORMAN YANGINLARINA SEBEP OLDU

Haziran 2023, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti. Şiddetli orman yangınlarını destekleyen koşullar Rusya, Afrika Boynuzu, Güney Afrika'nın çoğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bölgelerinde görüldü. Okyanus yüzey sıcaklıkları, esas olarak Kuzey Atlantik'teki olağanüstü sıcaklık ve Pasifik'te güçlenen El Nino'nun etkisiyle haziran ayı için kaydedilen en sıcak sıcaklık oldu.

Öte yandan, güney Avrupa'nın çoğu, batı İzlanda ve kuzeybatı Rusya ortalamanın üzerinde yağışlıydı. Türkiye, Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış sele neden oldu.

BUZ SEVİYESİNDE REKOR DÜŞÜŞ

Antarktika deniz buzu ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli farkla kırdı. Ay boyunca günlük Antarktika deniz buzu miktarı, "görülmemiş" düşük değerlerde kaldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Copernicus, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haziran 2023 Dünya Genelinde En Sıcak Ay Oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:44 Tepki çeken görüntü! Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:38 Samsun'da annesini öldüren genç kızın duruşması
17:36 Annesini öldüren genç duruşmada gözyaşlarına boğuldu, kardeşi ise şikayetçi olmadı
16:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bakanlara talimat verdim, emekli maaşına iyileştirme yapılacak
16:54 En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı
16:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlara talimat verdim, emekli maaşına iyileştirme yapılacak
16:50 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili ilk yorum
16:49 İrem Derici, Threads uygulamasında Elon Musk'a küfretti
16:44 Threads uygulamasına üye olan İrem Derici, ilk paylaşımında Elon Musk'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 18:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: Haziran 2023 Dünya Genelinde En Sıcak Ay Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement