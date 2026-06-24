IAEA\'dan İran\'a Nükleer Denetim Açıklaması

Küresel nükleer denetimden sorumlu kurumun başkanı, İran'ın ABD ile yaptığı ateşkes anlaşması kapsamında İran'da denetimler gerçekleştirileceğini söyledi.

Japonya'da gazetecilere konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi "Denetimler gerçekten yapılacak" dedi ve ekledi:

"Çok yakında tarihler, prosedürler ve yerler üzerinde çalışmaya başlayacağız."

Grossi geçen hafta imzalanan anlaşmanın, İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumunun seyreltilmesinin IAEA gözetimi altında yürütüleceğini "açıkça" belirttiğini de ekledi.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, zarar gören nükleer tesislere ve nükleer malzemeye erişimin yalnızca ABD ile yapılacak nihai anlaşma çerçevesinde ele alınacağını söyledi.

Grossi'nin açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun anlaşmayı görüşmek üzere Körfez ülkelerini ziyaret ettiği sırada geldi.

24 Haziran'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile görüşen Rubio'nun Kuveyt ile Bahreyn'e de gitmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki ilk anlaşma, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermesini, ABD'nin ise İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmasını içeriyordu.

Çarşamba günü Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından ilk kez 75 doların altına düştü.

Körfez'deki denizciler tahliye ediliyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler, savaş nedeniyle mahsur kalan binlerce denizcinin tahliyesine yönelik bir plan kapsamında bazı gemilerin boğazdan geçtiğini bildirdi.

Son günlerde ABD ile İran arasında, BM nükleer denetçilerinin ülkedeki tesisleri ziyaret etmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Pazartesi günü, İsviçre'de İran'ın baş müzakerecisiyle yapılan görüşmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın "IAEA denetçilerini ülkelerine geri davet etmeyi kabul ettiğini" söyledi.

Ertesi gün İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ayrıntılı görüşmeler yapılmadığını" ve İran'ın Haziran 2025'te İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaş sırasında ABD tarafından bombalanan nükleer tesislere IAEA denetçilerine erişim izni verme planı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın "itirazlarını ve aksi yöndeki yanlış açıklamalarını" reddederek ülkenin denetimleri "tamamen ve eksiksiz şekilde kabul ettiğini" söyledi.

'Temel olan şey imzalanan metin'

IAEA Başkanı Grossi Çarşamba günü, "Burada bir söz savaşı var. Bazıları 'evet' diyor, diğerleri 'hayır'" dedi ve ekledi:

"Siyasi açıklamaları anlayabiliyorum. Bunlar gerçeğin bir parçası.

"Ancak temel olan şey... her iki başkan tarafından imzalanmış bir mutabakat muhtırası olmasıdır.

"[Bu metin] nükleer materyal ve tesislerle ilgili yürütülecek nükleer faaliyetlerin IAEA tarafından denetleneceğini açıkça söylüyor. Bu gerçekleşecek."

Grossi, denetimlerin İran hükümetiyle işbirliği ve koordinasyon içinde yapılacağını söyledi:

"Bunun yarından sonraki gün mü, bir hafta içinde mi, yoksa 10 gün içinde mi olacağı önemli ama belirleyici değil."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise bu açıklamalara temkinli yaklaştı.

X platformunda yaptığı açıklamada, İran'ın zarar gören nükleer tesislerine ve nükleer malzemesine erişimin ancak ABD ile yapılacak nihai anlaşma çerçevesinde ve tüm yaptırımların kaldırılmasına yönelik somut adımlar atıldıktan sonra ele alınacağını yazdı.

"Medya gürültüsü sahada fiili durum yaratmak için kullanılamaz," diye ekledi.

14 maddelik mutabakat muhtırasına göre ABD ve İran, 60 gün içinde nihai bir anlaşma müzakere etmeyi taahhüt etti.

Metinde tarafların "stoklanmış zenginleştirilmiş materyalin tasfiyesini, karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak bir mekanizma doğrultusunda çözme konusunda mutabık kaldıkları... en asgari yöntemin ise IAEA gözetiminde sahada seyreltilmesi olacağı" belirtiliyor.

IAEA, yakın tarihli bir raporunda denetçilerinin bu ayın başlarında İran'daki Buşehr nükleer enerji santralini ziyaret etmelerine izin verildiğini, ancak geçen Haziran'da bombalanan hassas nükleer tesislere hâlâ erişim sağlanmadığını bildirdi.

Kurum, bunun İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun mevcut büyüklüğü, bileşimi veya bulunduğu yer hakkında ya da İran'ın tüm zenginleştirme faaliyetlerini durdurup durdurmadığına ilişkin bilgi verememesi anlamına geldiğini söyledi.

Stokların büyük bir kısmının, İsfahan'daki yer altı tünellerinde bulunduğuna inanılıyor.

Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer reaktör yakıtı üretmek için kullanılabileceği gibi nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor.

IAEA, ABD-İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş öncesinde İran'ın %60 saflığa kadar zenginleştirilmiş 440 kg. uranyuma sahip olduğunu bildirmişti. %60, nükleer silah için gerekli seviyeye yakın bir oran.

Bu miktar, teoride %90'a zenginleştirilmesi halinde en fazla 10 nükleer bomba üretmek için yeterli olabilir.

İran, nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu ve hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyi ya da edinmeyi hedeflemediğini savunuyor.

2015 yılında ABD ve diğer beş dünya gücüyle yapılan anlaşma kapsamında İran, ağır ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer faaliyetlerini sınırlamayı ve IAEA denetçilerinin sürekli ve kapsamlı denetimine izin vermeyi kabul etmişti.

Ancak Trump, 2018'de ilk başkanlık döneminde anlaşmayı, nükleer silaha giden yolu engellemekte yetersiz olduğu gerekçesiyle terk etti ve ABD yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.

İran ise buna karşılık olarak, özellikle uranyum zenginleştirmeye ilişkin kısıtlamalar olmak üzere anlaşmanın şartlarını giderek daha fazla ihlal etti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .