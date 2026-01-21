İlhak etmek istediği Grönland\'dan Trump\'ı çıldırtacak görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak etmeyi düşündüğü Grönland'da bazı sosyal medya kullanıcıları, ABD'deki uyuşturucu bağımlılığına gönderme yapan videolar yayımladı.
Trump, Grönland'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak adayı satın alma veya kontrol etme fikrini kamuoyu gündemine taşıdı. Bu fikir, Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik rekabet ve Rusya–Çin endişeleri üzerinden savunuluyor; Trump, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları için Grönland'ın "gerekliliğini" sık sık dile getiriyor. Bu planlar kapsamında Trump yönetimi, Danimarka ve Avrupa karşı çıkarsa ekonomik yaptırımlar (tarifeler) uygulayabileceğini de açıkladı.
Trump'ın bu planları, Danimarka ve Grönland yönetimleri tarafından net bir şekilde reddedildi. Danimarka ve Grönland'ın ortak açıklamalarında:
Sahada bu gelişmeler yaşanırken Grönland'da yaşayan bazı kullanıcılar, ABD'de yaygın olan uyuşturucu bağımlılığını tiye alan paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada yayılan videolarda, "Amerikan kültürünü Grönland'a getiriyoruz" ifadesi kullanıldı. Paylaşımlarda, özellikle bağımlılık temaları üzerinden yapılan göndermelerle dikkat çekti.
