İmamoğlu, Cop 29 Zirvesi'nde: "İklim Krizinin Bedelini En Fakir ve Savunmasız Olanlar Ödüyor"

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(BAKÜ) Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 Zirvesi'nde konuştu. Dünyanın küresel çalkantılar çağında yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, "Birkaç gün önce yayımlanan bir BM iklim raporu, iklim hedeflerimizde yavaş bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ne yazık ki, bu yavaş ilerlemenin bedelini en fakir ve en savunmasız olanlar ödüyor. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak misyonum, kimseyi geride bırakmamaktır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Oturumu (COP29) kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

İmamoğlu, COP29'un "Yerel Yönetim ve Belediye Eylemi Oluşumu'nun (LGMA) Dünya İklim Eylem Zirvesi'ne Yanıtı" başlıklı oturumlar dizisinin "Kentsel Liderlik" başlıklı panelinde konuştu. Local Governments for Sustainability (ICLEI) yöneticisi Yunus Arıkan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelin diğer katılımcıları ise Niterói (Brezilya) Belediye Başkanı Axel Grael, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Tokyo Valisi Yuriko Koik oldu.

Dünyanın küresel çalkantılar çağında yaşadığının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

" Ukrayna, Gazze ve Lübnan'daki savaşlar, aşırı yoksulluk ve şehirleri etkileyen iklimle bağlantılı felaketler… Son zamanlardaki sel felaketlerinden etkilenen İspanya'daki insanlar için baş sağlığı diliyorum. Ne yazık ki İspanya bu konuda yalnız değil. Brezilya'da tarihi seller, Tokyo'da ölümcül sıcak hava dalgaları, Arnavutluk ve Türkiye'de orman yangınları… Bu olaylar, iklimle bağlantılı krizlerin endişe verici bir sıklıkla gerçekleştiğini gösteriyor. Avrupa'nın iklim açısından en kırılgan kıyı şehri olarak belirlenen İstanbul, kaydettiği en yüksek sıcaklıklarla hem kuraklık hem de sel ile karşı karşıya. Kıtalararası hayatları ve ekonomileri etkileyen bu çevre ile ilgili felaketlerin, hepimiz için bir uyarı niteliğinde olması gerekiyor ancak birkaç gün önce yayımlanan bir BM iklim raporu, iklim hedeflerimizde yavaş bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ne yazık ki, bu yavaş ilerlemenin bedelini en fakir ve en savunmasız olanlar ödüyor. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak misyonum, kimseyi geride bırakmamaktır.

"Akıllı şehirler yarının zorluklarına da hazırlık yapar"

Akıllı şehirler, sadece bugünün krizleriyle başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda yarının zorluklarına da hazırlık yapar. İstanbul'da AB İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na katılarak iklim taahhütlerimizi güçlendirdik ve karbon nötr hedefimizi 2050'den 2030'a çektik. 'Adil, yeşil ve yaratıcı' bir İstanbul vizyonumuz, Yeşil Şehir Eylem Planı ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı gibi stratejik eylemleri içermektedir. Bu planlar, karbon ayak izimizi küçültürken iklim dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Sizlerle paylaşmak istediğim iki önemli başarı var. İlk olarak İstanbul'un sürdürülebilir toplu taşıma dönüşümü, son 5 yılda eklenen yaklaşık 90 kilometrelik yeni metro hatlarını kapsıyor. Bu, karbon ayak izimizi azaltmakla kalmayıp daha temiz ve verimli bir ulaşım sağlıyor. İkincisi, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana kamu kullanımına sunulmak üzere 13 milyon metrekare yeşil alan oluşturduk. Bu çabalarımız, bize Karbon Saydamlık Projesi'nde bir 'A' derecesi ve geçen hafta 2024 Tek Gezegen Şehir Yarışması küresel ödülünü kazandırdı.

"Birlikte sürdürülebilir gelecek inşa edebiliriz"

Tüm bu çabalarımızda finansman kritik öneme sahip. İBB, Türkiye'nin ilk yerel yönetim Yeşil Tahvili'ni ihraç ederek dünya genelinde 200'den fazla yatırımcıdan 715 milyon dolar topladı ve dönüştürücü projeleri finanse etme imkanı buldu ancak burada ortak pozisyonumuzda vurguladığımız gibi dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin daha fazla, yenilikçi kaynağa doğrudan erişime ihtiyacı var. Küresel hedeflere ulaşmak, sürdürülebilir altyapı için yıllık yaklaşık 7 trilyon dolar yatırım gerektiriyor. Bu maliyetli ancak iklim eylemsizliğimizin bedeli daha da maliyetli. Son mesajım, iklim eyleminin sosyal adalet olmadan eksik kalacağıdır. Ekolojik adalet, sosyal adalet ve demokratik siyasetle yakından ilişkilidir. Vatandaşları sürece dahil etmemiz gerekiyor. İstanbul'un belediye başkanı ve TBB Başkanı olarak hedeflerimize ulaşmak için kapsayıcı ve çok düzeyli yönetişimi savunuyorum. Birlikte dirençli, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebiliriz."

Aliyev'in mezarını ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

COP29 Türkiye pavilyonunu da ziyaret eden İmamoğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret eden İmamoğlu, anıt mezara çelenk koyup dua etti. İmamoğlu, Aliyev'in ardından Bakü Türk Şehitliği'ni de bir ziyaret gerçekleştirdi.