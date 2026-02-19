İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İngiltere\'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
19.02.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla ABD'de yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturmada kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan Kral III. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew, serbest bırakıldı. Öte yandan Andrew hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Norfolk'taki adresinde yapılan arama tamamlanırken, Berkshire'daki adresinde yürütülen aramanın ise sürdüğü açıklandı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Thames Valley Polisi tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşındaki eski Prens Andrew'un serbest bırakıldığı belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Polis, Andrew'un Norfolk'taki adresindeki aramanın sona erdiğini aktararak, Berkshire'daki adresinde ise aramanın hala devam ettiğini açıkladı.

İngiltere'de gözaltına alınan eski Prens Andrew serbest bırakıldı
Andrew polis merkezinden ayrılırken

KRAL CHARLES: HUKUK İŞLEMELİ

İngiltere Kralı III. Charles, Andrew'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir. Bu süreç devam ederken, bu konuda daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ailem ve ben, hepinize olan görev ve hizmetimize devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'de gözaltına alınan eski Prens Andrew serbest bırakıldı

ANDREW'İN GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEİN'A İLETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı.

Belgelerde, eski prens Andrew'un Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, Andrew, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

İngiltere'de gözaltına alınan eski Prens Andrew serbest bırakıldı

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in, Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.

İngiltere'de gözaltına alınan eski Prens Andrew serbest bırakıldı

KRALİYET UNVANLARINDAN FERAGAT ETMİŞTİ

Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti.

İngiltere'de gözaltına alınan eski Prens Andrew serbest bırakıldı

Söz konusu açıklamanın ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın emriyle Andrew'un prenslik unvanının da alındığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.

Kaynak: İHA

Kraliyet Sarayı, Jeffrey Epstein, İngiltere, Politika, Hukuk, Dünya, Prens, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Olay görüntü Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
Ekonomik kriz nedeniyle vekillerin emekli maaşını kaldırdılar Ekonomik kriz nedeniyle vekillerin emekli maaşını kaldırdılar
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Avrupa’nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:53:26. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.