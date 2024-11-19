İngiltere ve Ukrayna\'dan Rusya Saldırılarına Direniş Çağrısı

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İNGİLTERE Dışişleri Bakanı David Lammy ve Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 1000'inci gününde, Rusya'nın saldırganlıklarına karşı direnme çağrısında bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Yarın, Putin'in Ukrayna'ya yönelik barbarca, tam ölçekli işgalinin 1000'inci gününü işaret ediyor. Hafta sonunda, ağustos ayından bu yana Ukrayna'ya yapılan en büyük hava saldırısıyla en son vahşeti gördük, düzinelerce sivil öldü ve yaralandı" dedi. Lammy, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinin, İngiltere'nin ve Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunun altını çizerken, "Putin başarısız olmazsa, fetih savaşları geri dönecek" ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise açıklamasında, "Birçok uzman Ukrayna'nın hızlı şekilde çökeceğini öngördü ve yanıldı. Ancak hiçbiri Kuzey Kore birliklerinin Avrupa'da bulunacağını öngöremezdi. Bir Avrupa ülkesine karşı savaşmak, durdurulmazsa, Rusya savaşın yayılmasına devam edecektir" diye konuştu. Sybiha ayrıca, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump yönetimindeki beklentiler ile ilgili olarak, "ABD'nin desteğine güveniyoruz. İki partili desteğe güveniyoruz" dedi.

RUSYA'DAN ABD VE İNGİLTERE'YE ORTA DOĞU VURGUSU

Rusya BM Daimi Temsilciliği ise açıklamasında, İngiltere ve ABD'nin Orta Doğu'daki savaşa destek verdiğini belirterek, "ABD ve İngiltere, Gazze'deki tırmanışın en başından beri İsrail'e Filistin halkını 'öldürme ruhsatı' vererek, BM de dahil olmak üzere Batı Kudüs'ün her türlü eylemine uluslararası siyasi kılıf sağlamışlardır" ifadelerini kullandı.