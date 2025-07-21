İran, Avrupa ile Nükleer Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İran, Avrupa ile Nükleer Görüşmelere Başlıyor

İran, Avrupa ile Nükleer Görüşmelere Başlıyor
21.07.2025 07:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer müzakerelere başlayacaklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer görüşmeler yapacağını açıkladı.

21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Arakçi, görüşmelerin zamanı ve yeriyle ilgili ayrıntılar "üzerinde çalışıldığını" söyledi.

Ancak ülkenin resmi haber ajansı IRNA, bundan kısa bir süre önce, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, görüşmelerin 25 Temmuz Cuma günü İstanbul'da düzenlenmesinin planlandığını söylediğini aktardı.

Buna göre Bekayi, müzakerelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde olacağını belirtti.

Alman bir diplomatik kaynak da Pazar günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin İran ile bu hafta yapılacak yeni bir nükleer görüşme planladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi müzakerelerle ilgili açıklamasında, "Avrupalıların İran'ın pozisyonu hakkında bilgilendirilmesi ve İran'ın savaştan sonra hakkını arama konusunda kesinlikle daha güçlü olduğu gerçeğinin bilinmesi gerekiyor" diye ekledi.

Tetik mekanizmasının etkinleştirilmesi 'geçersiz ve gayrimeşrudur'

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.

Abbas Arakçi, Pazar günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği bir mektupta, üç Avrupa ülkesinin tetik mekanizmasını etkinleştirme girişiminin "geçersiz ve gayrimeşru" olduğunu iddia etti.

İsrail'in İran'la 12 günlük savaşı sırasında Avrupa ülkelerinin tutumuna atıfta bulunan Arakçi, bu üç ülkenin "kendilerinin de uymadığı bir kararı kötüye kullanarak BM Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğini zedelemelerine izin verilmemesi gerektiğini" söyledi.

Fransa, İngiltere ve Almanya, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile birlikte, İran'ı, Ağustos ayı sonuna kadar somut bir adım atılmazsa tetik mekanizmasını etkinleştirecekleri konusunda uyarmıştı.

Üç ülke, İran ve İsrail arasında karşılıklı hava saldırılarının ardından ilk kez iki gün önce Arakçi ile görüşerek Tahran'ı nükleer görüşmeleri derhal yeniden başlatmaya çağırmıştı.

İranlı bakan görüşmenin ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "yeni bir müzakere turunun ancak karşı taraf, karşılıklı çıkarlara dayalı adil ve dengeli bir nükleer anlaşmaya varmaya hazır olduğunda mümkün olduğunu" vurguladığını belirtti.

Arakçi ayrıca, Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesinin bir rol oynamak istiyorlarsa, "modası geçmiş tehdit politikalarından vazgeçmeleri gerektiğini" de belirtti.

Tetik mekanizması ne anlama geliyor?

İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Bu anlaşma kapsamında öngörülen uyuşmazlık çözüm mekanizmasında, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin İran'ın taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda, askıya alınan yaptırımları yeniden yürürlüğe koymaları mümkün.

Buna göre, tetik mekanizması etkinleştirildikten sonra Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden hiçbiri, İran'a yaptırımların geri getirilmesini engelleyecek bir karar taslağını veto edemiyor.

Bir ülke veto hakkını kullanırsa, yaptırımların askıya alınmasının devamını fiilen veto etmiş oluyor; bu da İran'a karşı tüm Güvenlik Konseyi kararlarının derhal geri dönmesi anlamına geliyor.

Tetik mekanizması 18 Ekim 2025'te sona eriyor.

İsrail-İran savaşından önce Tahran ve Washington arasında Umman'ın arabuluculuğunda beş tur nükleer görüşme gerçekleştirmişti ancak bir anlaşmaya varılamamıştı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, İngiltere, Politika, İstanbul, Almanya, Fransa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Avrupa ile Nükleer Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yurt dışından gelen ürünler takipte Bakanlık harekete geçti Yurt dışından gelen ürünler takipte! Bakanlık harekete geçti
Sahilde güneşlenen kadını ezen iş makinesi operatörü tutuklandı Sahilde güneşlenen kadını ezen iş makinesi operatörü tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır
Milli yüzücü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı’nı başarıyla geçti Milli yüzücü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti
Geçen ay boşandığı eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Geçen ay boşandığı eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi
Gazze’nin açlık çığlığı dünya gündeminde Gazze'nin açlık çığlığı dünya gündeminde
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meral Akşener’in sarı saçlı halini unutun Yine imaj değiştirdi Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi Bakan Yerlikaya duyurdu Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı Ünlü isimden yanıt geldi Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

07:09
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
05:19
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
00:22
İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak
İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
17:36
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi
Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:59
Güney Kore’de sel felaketi: 14 ölü
Güney Kore'de sel felaketi: 14 ölü
10:51
Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel’den yürek yakan paylaşım
Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım
10:31
30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak
30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak
10:09
Rum Kesimi’nde çirkin provokasyon KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
10:09
Almanya’da havai fişek patlaması: 19 yaralı
Almanya'da havai fişek patlaması: 19 yaralı
10:01
Eski CHP’li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
09:52
Çağatay Ulusoy’u daha önce böyle görmediniz Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
09:17
Eve dönüşün yol haritası PKK’lılar 4 kategoriye ayrılacak
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
08:24
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı Ünlü isimden yanıt geldi
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 07:20:15. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Avrupa ile Nükleer Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.