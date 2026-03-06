İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında

Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan İran Ankara Büyükelçisi Muhammet Hasan Habibullahzade, Türkiye'nin İsrail tehdidi altında olduğunu söyledi. Habibullahza, "İran zayıflar ve yenilirse, bu iki ülke Orta Doğu'daki başka ülkeleri de hedef tahtasına oturtacaktır. Türkiye de bu hedeflerden biridir. Türk halkı bunun farkındadır. Türk halkıyla dayanışma duygusu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
