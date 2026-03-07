İran Cumhurbaşkanı\'ndan Komşulara Özür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan komşu ülkelere saldırılar düzenledikleri için özür diledi.

Pezeşkiyan devlet televizyonunda yayımlanan video mesajında "Saldırılan komşu ülkelerden özür dilemeyi gerekli görüyorum. Komşu ülkeleri işgal etme niyetimiz yok" dedi ve "huzur ve barışı" tesis etmek için bölgesel işbirliği çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ayrıca lider kadrosunun silahlı kuvvetlere "bundan sonra, onlar ilk olarak saldırmadığı sürece komşu ülkelere saldırmama" talimatı verdiğini belirtti. Pezeşkiyan kalan sorunların ise diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Fakat bu açıklanmanın yayınlanmasından kısa süre sonra Katar bir füze saldırısını önlediğini duyurdu. Daha sonra da Dubai Uluslararası Havalimanı'na yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. BBC'nin teyit ettiği olaya dair videoda havalimanının A kapısı hedef alınmış gibi görünüyor.

Pezeşkiyan "İran'a saldırmak için bu andan faydalanmayı düşünenler emperyalizmin kuklaları olmamalı" dedi ve İsrail ile ABD'ye destek vermenin "onur ve özgürlüğe giden yol olmadığını" vurguladı.

Cumhurbaşkanı, İran'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken İran halkına iç anlaşmazlıkları bir kenara koyup ülkelerini savunmaları çağrısı yaptı.

Daha sonra da İran Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkan Yardımcısı konuştu Mesud Pezeşkiyan'ın bu sabah televizyonda yayınlanan mesajına ilişkin konuştu.

Trump: İran çok sert vurulacak

Sözcü "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mesajı açık. Bölgedeki ülkeler ABD'nin bize yönelik saldırılarında işbirliği yapmazlarsa, biz de onlara saldırmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisine ait Truth Social platformunda, İran Cumhurbaşkanı Mezud Pezekşiyan'ın sözlerine atıfla "İran özür diledi ve Ortadoğu'daki komşularına teslim olup, artık onlara saldırmayacağını söyledi" dedi.

Trump "Bu vaat sadece ABD ve İsrail'in amansız saldırıları sayesinde verildi" ifadelerini kullandı ve "İran bugün çok sert vurulacak!" dedi.

Pezeşkiyan ülkesinin direnmeye devam edeceğini belirtirken, düşmanlarının "İran halkının teslim olma dileklerini mezarlarına götüreceklerini" ifade etti.

Tahran, İsrail ve ABD'nin saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki en az 10 ülkeye saldırı düzenledi.

Bunlar arasında Kıbrıs, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

Bu saldırılarda genel olarak ABD üsleri ve diplomatik temsilcilikleri hedef alındı.

Joe Inwood

BBC Muhabiri

Savaşın başlangıcında, ABD ve İsrail'in üst düzey komutanlarını ortadan kaldırabileceği riskinin farkında olan İran'ın, "merkezi olmayan mozaik savunma" olarak bilinen bir stratejiyi benimsediği söyleniyor.

Bu stratejide sorumluluk, ülke genelinde çok daha alt seviyelere dağıtılıyor. Kıta komutanlarına, ulaşmaları gereken bir dizi hedef ve amaç veriliyor. Daha sonra, yukarıdan daha fazla talimat beklememeleri, bağımsız olarak hareket etmeleri söyleniyor.

Bu, emir komuta zincirinin bozulmasının beklendiği durumlarda faydalı bir strateji. Ülkenin üst düzey yetkililerinin büyük bir kısmı ABD-İsrail saldırılarında öldürüldü.

Ancak genel stratejik hedef değiştiğinde -ki bugün gördüğümüz de bu olabilir- potansiyel olarak daha az faydalı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin zengin Körfez komşularının artık saldırıların hedefi olmayacağını söyledi.

Ancak aynı dakikalarda, Dubai Uluslararası Havalimanı'na yapılan bir insansız hava aracı saldırısına ait olduğu anlaşılan görüntüler ortaya çıktı.

Şu an itibarıyla tam olarak ne olup bittiğinden veya cumhurbaşkanının vaatlerinin samimi olup olmadığından emin olamayız. Fakat şahit olduğumuz durum mozaik stratejisinin tehlikesi ve gerilimi azaltma girişimlerine getireceği zorluklar olabilir.