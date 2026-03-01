İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan Abraham Lincoln\'e füze saldırısı
01.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'dan Abraham Lincoln\'e füze saldırısı
Haber Videosu

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin haftalar öncesinde bölgeye gönderdiği Abraham Lincoln uçak gemisini 4 balistik füze ile vurduğunu açıkladı. Füzelerin isabet edip etmediği bilinmezken, açıklamada "İran ordusunun, düşmanın yorgun askeri birliklerine yönelik güçlü saldırıları yeni bir aşamaya girdi ve hem kara hem de deniz, işgalci teröristlerin mezarlığı haline gelecek." denildi.

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmalar, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından iyice alevlendi. İntikam yeminleri eden İran Devrim Muhafızları, saldırılarının şiddetini de artırdı.

DEVRİM MUHAFIZLARI, ABRAHAM LİNCOLN'Ü FÜZEYLE VURDU

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıdan haftalar önce bölgeye gönderdiği Abraham Lİncoln uçak gemisini vurdu. Devrim Muhafızları, gemiye 4 adet balistik füze attı. Füzelerin gemiye isabet edip etmediği henüz netlik kazanmadı.

DÖRT BALİSTİK FÜZE ATTILAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin gurur verici eylemleri ve Amerikan-Siyonist düşmanlarının hedeflerine yönelik saldırının ardından, ABD Ordusuna ait Abraham Lincoln uçak gemisine dört balistik füze saldırısı düzenlendi.

İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
Abraham Lincoln uçak gemisi

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin düşmanın yorgun askeri birliklerine yönelik güçlü saldırıları yeni bir aşamaya girdi ve hem kara hem de deniz, işgalci teröristlerin mezarlığı haline gelecek."

TRUMP, ABRAHAM LİNCOLN'Ü ORTA DOĞU'YA GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Orta Doğu'daki Yeni Savaş İçin Süre Biçti: Sert Kayaya Çarpacak

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Bölgeyi İyi Bilen Profesör Yorumladı: Türkiye İçin En Kötü Senaryo...

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bölgeye sevk edilen ve gerilimin odağında yer alan USS Abraham Lincoln (CVN-72), ABD'nin en güçlü uçak gemilerinden biri olarak biliniyor. Nükleer enerjiyle çalışan ve 330 metreyi aşan uzunluğa sahip olan bu devasa yüzen kale, yaklaşık 90 uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip. Gelişmiş radar sistemleri ve füze savunma ağlarıyla korunan gemi, bünyesindeki F-35C ve F/A-18E/F Super Hornet savaş uçaklarıyla bölgedeki operasyonların ana komuta ve saldırı merkezi görevini yürütüyor.

Uluslararası İlişkiler, Abraham Lincoln, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • hatay123 hatay123:
    Hadi inşallah Allah yardımcınız olsun ... 148 5 Yanıtla
    1234 1234:
    doyruysa aferim size ellerinize sağlik 6 0
  • Mehmet nuri İçyer Mehmet nuri İçyer:
    Allah isabet ettirsin inş. 137 5 Yanıtla
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    vurduysa bile sosyal medya İsrail ve ABD elinde olduğu için görüntüler paylaşılmıyor 97 5 Yanıtla
    123612e6 123612e6:
    Herkes anlaşmalı. yarın herşey normale döner. piyasalar için. İran atışları göstermelik abd İsrail istese taş taş üstünde kalmaz 10 51
  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    yaaa Allah !! 73 5 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    hehe 3 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:47:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.