İran\'ın Askeri Stratejisi: Hayatta Kalma Üzerine

İran'ın İsrail ve ABD ile giderek derinleşen çatışmadaki askeri duruşu, geleneksel anlamda bir zafer için savaşmadığını gösteriyor. İran, kendi şartlarına göre hayatta kalmak için savaşıyor.

İslam Cumhuriyeti'nin liderleri ve komutanları yıllardır bu an için hazırlanıyorlardı.

Bölgesel emellerinin sonunda İsrail veya ABD ile doğrudan bir çatışmaya yol açabileceğini ve bunlardan biriyle yaşanacak bir savaşın neredeyse kesinlikle diğerini de içine çekeceğini anlamışlardı. Bu durum, İsrail'in ilk saldırdığı ve ABD'nin günler sonra katıldığı geçen yazki 12 günlük savaşta açıkça görülmüştü.

Mevcut çatışmada, İran'a eş zamanlı olarak hava saldırıları düzenlediler.

ABD ve İsrail'in teknolojik üstünlüğü, istihbarat yetenekleri ve gelişmiş askeri teçhizatı göz önüne alındığında, İranlı stratejistlerin doğrudan bir savaş zaferi planladığını düşünmek safça olurdu.

Bunun yerine İran, caydırma ve dayanıklılık üzerine kurulu bir strateji geliştirmiş gibi görünüyor. Son on yılda, bölge genelinde katmanlı balistik füze yeteneklerine, uzun menzilli insansız hava araçlarına ve müttefik silahlı gruplar ağına büyük yatırımlar yaptı.

İsrail kendi sınırlamalarının farkında: ABD anakarası ulaşılamaz durumda ancak bölgedeki Amerikan üsleri -özellikle komşu Arap ülkelerindekiler- ulaşılabilir durumda. İsrail ayrıca İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının menzili içinde yer alıyor ve son çatışmalar hava savunma sistemlerinin delinebileceğini gösterdi. Bu sistemlerden geçen her mermi sadece askeri değil, psikolojik bir ağırlık da taşıyor.

İran'ın hesaplamaları kısmen savaşın ekonomisine dayanıyor. İsrail ve ABD'nin kullandığı füze önleyiciler İran'ın kullandığı birçok tek yönlü insansız hava aracı ve füzeden çok daha pahalı. Uzun süren çatışmalar, ABD ve İsrail'i nispeten düşük maliyetli tehditleri önlemek için yüksek değerli varlıklarını kullanmaya zorluyor.

Enerji, savaş ekonomisinde bir diğer kaldıraçtır.

Hürmüz Boğazı, petrol ve doğalgaz sevkiyatı için dünyanın en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ediyor. İran'ın bu dar Körfez su yolunu tamamen kapatmasına gerek yok; inandırıcı tehditler ve sınırlı aksamalar bile fiyatları yükseltti ve devam ederse, uluslararası baskıyı artırarak gerilimin azaltılmasını sağlayabilir.

Bu anlamda, tırmanma, İran'ın rakiplerini askeri olarak yenmek için değil, savaşın devam etmesinin maliyetini artırmak için bir araç haline geliyor.

Bu da bizi komşu ülkelere yönelik saldırılara getiriyor.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Irak gibi devletlere yönelik füze ve İHA saldırıları, ABD güçlerine ev sahipliği yapmanın riskler taşıdığına dair bir mesaj vermek amacıyla düzenlenmiş gibi görünüyor.

Tahran, bu hükümetlerin Washington'a operasyonları sınırlaması veya durdurması için baskı yapmasını umuyor olabilir ancak bu tehlikeli bir kumar. Saldırıları daha da genişletmek, düşmanlıklarını daha da sertleştirme ve bu devletleri ABD-İsrail kampına daha sıkı bir şekilde itme riskini taşıyor.

Uzun vadeli sonuçlar savaşın kendisinden daha uzun sürebilir ve bölgesel ittifakları İran'ı daha da izole edecek şekilde yeniden şekillendirebilir.

Eğer birincil amaç hayatta kalmaksa, düşman çemberini genişletmek yüksek riskli bir hamle olabilir. Ancak Tahran'ın bakış açısından, kısıtlama da zayıflık sinyali verebileceğinden aynı derecede riskli görünebilir.

Yerel komutanların nispeten bağımsız bir şekilde hedef seçebileceği veya füze fırlatabileceği yönündeki haberler, daha fazla soru işaretini beraberinde getiriyor.

Eğer bu doğruysa, bu durum komuta yapılarının çöküşü anlamına gelmiyor. İran'ın özellikle İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) içindeki askeri doktrini, ağır saldırılar altında sürekliliği sağlamak amacıyla uzun zamandır merkezi olmayan unsurları bünyesinde barındırıyor.

İletişim ağları, sinyal kesici ve karıştırıcılara karşı savunmasız. Üst düzey komutanlar hedef alındı. ABD ve İsrail'in hava üstünlüğü, merkezi denetimi sınırlandırıyor.

Bu koşullar altında, hedef listelerinin önceden onaylanmış olması ve fırlatma yetkisinin delege edilmesi, komutanların yitirilmesi olasılığına karşı kasıtlı önlemler olabilir.

Bu yapı, İran güçlerinin, üst düzey Devrim Muhafızları yetkililerinin öldürülmesinden ve hatta Cumartesi günü ABD-İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri ve başkomutanı Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra bile faaliyetlerine nasıl devam ettiğini açıklayabilir.

Ancak dağıtık yapılaşma riskler de taşıyabilir. Eksik bilgilerle hareket eden yerel komutanlar, tarafsızlık arayışında olan komşu devletler de dahil olmak üzere istenmeyen hedeflere saldırabilirler.

Operasyonel açıdan bütünleşik bir resmin olmaması, yanlış hesaplama olasılığını artırabilir. Bu durum uzun süre devam ederse, komuta ve kontrolün kaybına da yol açabilir.

Sonuç olarak, İran'ın yaklaşımı, rakiplerinin katlanmaya razı oldukları acı ve bedelden daha uzun süre cezaya dayanabileceğine olan inancına dayanıyor gibi görünüyor.

Eğer durum böyleyse, bu hesaplanmış bir tırmanma biçimi olabilir: Dayanma, misilleme, topyekün çöküşü önleme ve diğer tarafta siyasi kırılmaların ortaya çıkmasını beklemek.

Ancak dayanıklılığın da sınırları var. Füze stokları sınırlı ve üretim hatları sürekli saldırı altında.

Mobil fırlatma rampaları hareket halindeyken hedef alınıyor ve bunların değiştirilmesi zaman alıyor.

Aynı mantık İran'ın rakipleri için de geçerli.

İsrail, hava savunma sistemlerine tamamen güvenemedi. Her ihlal, kamuoyundaki endişeyi artırıyor. ABD, bölgesel tırmanmayı, enerji piyasası oynaklığını ve sürdürülen operasyonların mali yükünü dikkate almak zorunda.

Her iki taraf da zamanın kendilerinden yana olduğunu varsayıyor gibi görünüyor. İkisi de haklı olamaz.

Bu savaşta İslam Cumhuriyeti'nin zafer kazanmasına gerek yok. Ayakta kalması yeterli.

Bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı ve komşularını kalıcı olarak yabancılaştırmadan bunun mümkün olup olmayacağı sorusunun cevabı hala belirsizliğini koruyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.