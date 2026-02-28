İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın Bahreyn\'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
28.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın Bahreyn\'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'ın birçok kentini hedef alan geniş çaplı ortak operasyonuna karşılık veren Tahran, onlarca balistik füze ve İHA ile Orta Doğu'daki ABD üslerini vurdu. Bu hedeflerden olan Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vuruldu anlar kameraya yansıdı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu. Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

İŞTE ÜSÜN VURULDUĞU ANLAR

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssüne saldırılar başlatmasının ardından bölgeden gelen ilk görüntülerde füzenin düştüğü anlar görüntülere yansıdı.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Medya savaşında kazanan belli oldu Son hamle dengeleri değiştirdi Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi
Evlat acısından vefat eden kızının kaybına kalbi dayanmadı Evlat acısından vefat eden kızının kaybına kalbi dayanmadı
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler
İran’ın müttefik ülkesinden şok eden karar Acil koduyla çağrı yapıldı İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bilerek sakatlık numarası yaptı Rakip dahil bütün dünya alkışladı Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

12:55
Diz boyu kar yağdı Sizce burada maç oynanır mı
Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı?
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:36:18. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.