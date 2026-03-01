İran\'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

ABD ve İsrail'in dünden bu yana İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda ülkenin en üst düzey askeri ve siyasi isimleri hayatını kaybetti.
Saldırı dalgasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, güvenlik ve savunma bürokrasisinin zirvesindeki isimlerin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
İran kaynakları, Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemhani'nin saldırılarda öldüğünü duyurdu. Şemhani, uzun yıllardır İran'ın ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde kilit rol oynuyordu.
Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un da hayatını kaybettiği bildirildi. Pakpur, İran'ın bölgesel askeri operasyonlarının ve dış operasyon kapasitesinin yönetiminde kritik bir konumda bulunuyordu.
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin öldürülmesi ise komuta zincirinde doğrudan bir kırılma yarattı. Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey askeri yetkilisi olarak görev yapıyordu.
Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı. Nasırzade, daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış ve İran'ın savunma stratejisinin şekillenmesinde etkin rol üstlenmişti.
Peş peşe gelen bu ölümler, İran'ın neredeyse tüm üst düzey komuta kademesinin hedef alındığını ortaya koydu. Bölgedeki gerilim en üst seviyeye çıkarken, İran'ın nasıl bir askeri ve siyasi karşılık vereceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
