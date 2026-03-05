İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'in Ben Gurion havaalanı ve bu havalimanındaki İsrail Hava Kuvvetleri'nin 27. Filo üssüne saldırısında ilk kez 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 ağır füzeleri kullandığı ortaya çıktı. Menzili 2 bin kilometreye kadar ulaşabilen bu füzeler yüksek patlayıcı veya çoklu başlık taşıyabiliyor. Bu özelliği ile de yüksek tahribat yaratma kapasitesine sahip.

HEDEFTE BEN GURİON HAVALİMANI VARDI

İran kaynaklarına göre saldırı Perşembe sabahı gerçekleştirildi. Füzelerin İsrail'in en kritik sivil ve askeri noktalarından biri olarak görülen Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı ve çevresindeki askeri tesisleri hedef aldığı öne sürüldü. Saldırının, bölgede günlerdir devam eden karşılıklı askeri hamlelerin ardından gelen yeni bir misilleme dalgasının parçası olduğu ifade edildi.

FÜZELER İHA'LARLA BİRLİKTE FIRLATILDI

İran medyasında yer alan haberlere göre saldırı sırasında balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçları da kullanıldı. İran haber ajansı İRNA'nın haberinde, füze ve İHA'ların eş zamanlı olarak fırlatıldığı, bu taktiğin İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla uygulandığı ifade edildi.

İran devlet televizyonu, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr 4 ağır füzeleri, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 19. dalgası kapsamında bugün şafak vakti Tel Aviv'in kalbine, Ben Gurion Havalimanı'na ve bu havalimanındaki İsrail Hava Kuvvetleri'nin 27. Filo üssüne doğru fırlatıldı" şeklinde açıklama yaptı.

İSRAİL SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

İsrail ordusu ise İran'dan fırlatılan balistik füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Yetkililer, bazı füzelerin açık alanlara düştüğünü ve şu ana kadar kritik askeri hedeflere isabet ettiğinin doğrulanmadığını bildirdi.

İRAN'IN EN AĞIR SAVAŞ BAŞLIKLI FÜZELERİNDEN BİRİ

Khorramshahr-4, İran'ın geliştirdiği yeni nesil orta menzilli balistik füzeler arasında gösteriliyor. "Kheibar" olarak da bilinen füzenin yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip olduğu ve 1 ila 1,5 ton arasında savaş başlığı taşıyabildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu kapasite, Khorramshahr-4'ü İran envanterindeki en ağır savaş başlığı taşıyabilen sistemlerden biri haline getiriyor. Füzenin yüksek patlayıcı veya çoklu başlık taşıyabilmesi ise hedef üzerinde daha geniş çaplı tahribat oluşturma potansiyelini artırıyor.