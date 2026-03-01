İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika
İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

İran neden ABD\'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
01.03.2026 17:27
İran neden ABD\'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzadeh, CNN'e verdiği demeçte İran'ın ABD ana karasına doğrudan ulaşamadığını belirterek bu nedenle Washington'un yetki alanındaki bölgesel askeri üsleri hedef aldıklarını açıkladı. Hipersonik ve balistik füze saldırılarıyla Irak, Suriye ve Körfez hattındaki Amerikan tesisleri vurulurken ABD hava savunma sistemlerini güçlendirdi, savaşın cephe hattı genişledi ve küresel piyasalarda belirsizlik arttı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzadeh, CNN'e verdiği demecinde, devam eden savaşta Tahran yönetiminin stratejik yaklaşımını net bir dille ortaya koydu. Hatibzadeh, "İran Amerikan topraklarına ulaşamıyor, bu yüzden ABD'nin yetki alanındaki üslere saldırmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"ÜSLER HEDEFTE" MESAJI

Hatibzadeh'in açıklaması, İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının kapsamı ve hedef seçimi konusunda kamuoyuna yönelik doğrudan bir gerekçe sunuyor. İran yönetimi, coğrafi sınırlamalar nedeniyle ABD anakarasına doğrudan erişemediğini belirterek, bölgedeki Amerikan üslerinin meşru hedefler olduğunu savunuyor.

Bu açıklama, savaşta düşman hatlarına yönelik saldırı anlayışının "bölgesel üsler üzerinden" yürütüleceğinin de bir işareti olarak okunuyor.

GÜNCEL SALDIRILAR VE UNSURLAR

Son günlerde İran, hipersonik füzeler ve uzun menzilli balistik sistemlerin de aralarında olduğu çeşitli silahlarla İsrail ve ABD üslerini hedef almaya başladı. Misilleme dalgasında kuzey Irak'taki Amerikan tesisleri, Suriye'deki askeri noktalar ve Körfez hattındaki bazı üsler vuruldu.

Buna karşılık ABD, Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerini bölgeye daha da konuşlandırdı ve bazı üslerde alarma geçildiğini duyurdu. İsrail ise İran'ın hava saldırılarını engellemek amacıyla hava savunma sistemlerini aktif tuttu.

İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Hatibzadeh'in ABD üsleriyle ilgili savunması, savaşın ortasında diplomatik ve askeri raporların da öne çıkardığı "genişleyen cephe"yi teyit ediyor. Uzmanlar, İran'ın mevcut askeri kabiliyetleri ile bölgesel üsleri hedef almasının, savaşın daha lokal bir çatışma olmaktan çıkıp uzun soluklu bir gerilime evrildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Enerji piyasaları bu gelişmelere duyarlı şekilde tepki verirken, petrol fiyatlarında dalgalanmalar, altın ve döviz piyasalarında hareketlilik kaydediliyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki belirsizlikle birlikte güvenli liman varlıklarına talebin arttığını gösteriyor.

DİPLOMASİDE İTİDAL ÇAĞRILARI

Uluslararası düzeyde hem barış çağrıları hem de ateşkes çabaları sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği yetkilileri, taraflara şiddetin tırmanmaması için ara buluculuk tekliflerini yineliyor. Ancak sahadaki askeri çarpışmalar ve hedef genişlemesi, diplomatik çözümü zorlaştıran en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Son Dakika Dünya İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika

