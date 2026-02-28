İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı operasyon bölgede çatışmayı genişletti. İran, sabah saatlerinde yaklaşık 10 ABD üssünü hedef aldığını duyururken, birçok başkentte patlama sesleri duyuldu.

İRAN'DAN SECCİL FÜZESİ

İran ordusu, düşman hedeflerine Seccil füzesi fırlattığını açıkladı. Füzenin ismi, Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusunun Ebabil kuşlarının gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine atıfta bulunarak "Pişmiş çamur" anlamına geliyor.

YÜKSEK PATLAYICI GÜCÜ

Seccil, 650 kilogram ağırlığında bir savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olup, bu miktar orta menzilli karadan karaya füzeler için ciddi bir yıkım gücü olarak kabul ediliyor. Füzenin katı yakıt teknolojisi, sadece depolama ömrünü uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda sıvı yakıtlı füzelerle kıyaslandığında çok daha hızlı tepki verme süresi sağlıyor.

HİZBULLAH, İRAN'LA DAYANIŞMA MESAJI VERDİ

Lübnan Hizbullah'ı, ABD ve İsrail'in İran saldırısına karşı İran ile dayanışma mesajı yayınladı. Hizbullah, İsrail'e karşı saldırılara katılıp katılmayacağına dair bilgi vermedi. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi. İsrail, İran müdahalesinde "Hizbullah taraf olursa Lübnan'ı vururuz" mesajı vermişti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. İsrail Başbakanlık ofisi görüşmeyi doğrularken, İran'ın 11. füze saldırısına başladığı belirtildi. Gündüz saatlerinde İsrail'in saldırısında vurulan bir ilkokulda ölen çocukların sayısının da 85'e yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, okul saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi. Ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçemeyeceğini telsiz aracılığıyla anons ettiği açıklandı.

İSRAİL: BİRKAÇ İRANLI YETKİLİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

İsrailli askeri yetkililer, saldırılarda birkaç İranlı yetkilinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak İsrail tarafı etkisiz hale getirilenlerin isimlerini paylaşmadı. Ayrıca İsrail'in akşam saati itibariyle İran'daki füze fırlatma rampalarına yönelik saldırılar düzenledikleri açıklandı. İsrail Ordusu ayrıca İran'dan havalanan hava araçlarını da düşürdüğünü açıkladı.