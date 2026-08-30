Irkçı Hakaret Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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Irkçı Hakaret Soruşturması Başlatıldı

Irkçı Hakaret Soruşturması Başlatıldı
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Bestwig'de iki Türk kız kardeşe yönelik ırkçı hakaretler nedeniyle yaşlı Alman çifte soruşturma açıldı.

Haber: İlhan BABA

(DORTMUND) – Almanya'nın Bestwig kentindeki tren istasyonunda 22 ve 13 yaşındaki iki Türk kız kardeşe ırkçı ve cinsel içerikli hakarette bulunduğu iddia edilen yaşlı Alman çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Hochsauerland bölgesindeki Bestwig Tren İstasyonu'nda 22 yaşındaki Maside P. ile 13 yaşındaki kız kardeşi Hümeyra P'ye yönelik ırkçı ve cinsel içerikli ağır sözler kullandığı iddia edilen yaşlı Alman çift hakkında polis soruşturma açtı.

Tren istasyonunda başlayan sözlü tartışmanın bir bölümü cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların karşılıklı olarak tartıştığı, yaşlı çiftin genç kadınlara yönelik ırkçı ifadeler kullandığı duyuldu.

Yaşlı Alman çiftin genç kadınlara, "Sizi ilk uçakla evlerinize geri göndermeliyiz" dediği, tartışmanın ilerleyen bölümünde ise yaşlı kadının, "Keşke sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum" şeklinde sözler sarf ettiği görüldü. Maside P.'nin bu sözlere "Teşekkür ederim" diyerek karşılık verdiği görüntülere yansıdı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kez paylaşılması ve yorumlanması üzerine Hochsauerland Bölge Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin, görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerini ve kullanılan ifadelerin Almanya yasaları kapsamında suç oluşturup oluşturmadığını araştırdığı bildirildi.

"TOPLUMSAL AÇIDAN KAYGI VERİCİ"

Olayı sosyal medyada gündeme taşıyan gençlerin kuzeni ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Overath Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Osman Yusuf, yaşananlara tepki gösterdi.

Mağdurlardan birinin 13 yaşında olduğuna dikkat çeken Yusuf, "Beni en çok dehşete düşüren, emekli bir Alman çiftinin, biri henüz 13 yaşında bir çocuk olan iki gence bu sözleri söyleyebilmesi. Özellikle 'Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum' denilmesi insanın aklının alabileceği bir şey değil. Almanya'da ne yazık ki hala ırkçı olaylarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Yusuf, 22 yaşındaki bir genç kadın ile 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik bu ifadelerin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini belirterek, "Böyle bir sözün mazereti olamaz" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından toplumun farklı kesimlerinden dayanışma mesajları geldiğini belirten Yusuf, olayın öncesinde ne yaşandığına odaklanılarak mağdurların maruz kaldığı sözlerin ikinci plana itilmesini eleştirdi. Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği bölgede kuzeni ile 13 yaşındaki kız kardeşinin ağır sözlere maruz kalmasının kendisini kişisel olarak da sarstığını ifade eden Yusuf, olayın toplumsal açıdan da kaygı verici olduğunu söyledi.

Yusuf ayrıca, Almanya'da son dönemde tartışılan "Stadtbild" (şehir manzarası) tartışmasına dikkat çekerek, olayın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in evine yaklaşık 30 kilometre mesafede meydana gelmesinin kendisi açısından düşündürücü olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irkçı Hakaret Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

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