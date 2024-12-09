İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında

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Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti

Suriye\'de bir devrin sonu! Esad, Şam\'ı terk etti

Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde Beşar Esad dönemini sona erdirdi. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini duyurdu.

ESAD, MİLYONLARCA SURİYELİ İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Muhaliflerin Şam'a kadar ilerlemesinin ardından nerede oldukları merak edilen Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya gittiği öğrenildi. Rus haber ajansı TASS, Moskova hükümetinin Esad ve ailesine sığınma hakkı teklif ettiğini yazdı. Böylelikle Esad, milyonlarca vatandaşıyla aynı kaderi paylaşarak resmi olarak sığınmacı statüsüne geçti.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail de harekete geçti. New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu. Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti.

1973'TEN SONRA İLK KEZ SURİYE TOPRAKLARINDALAR

Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti. İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini söylemişti. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.