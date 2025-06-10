İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak? - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

İsrail\'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
10.06.2025 08:03
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Uluslararası sularda İsrail ordusunun baskını sonucu el konulan 'Madleen' gemisi Aşdod Limanı'na getirildi. Gemide bulunan 12 aktivist, İsrail'den ayrılmayı reddetmeleri durumunda gözaltı merkezine götürülecekler. İsrail'den ayrılmayı kabul eden aktivistler ise Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilecekler.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail güçlerince durdurulan ve el konulan Madleen gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştırıldı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında açlıkla mücadele eden Gazze halkına umut taşımak isteyen "Özgürlük Filosu Koalisyonu"na (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait bu yelkenli, Akdeniz'deki seyrine İsrail donanması tarafından son verildi. İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Filistin bayraklarını da söktüğü görüldü.

Gece saatlerinde gerçekleşen müdahalede, İsrail ordusuna bağlı deniz komandoları Madleen gemisine baskın düzenledi, gemideki 12 aktivist alıkonuldu.

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

12 AKTİVİST MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen 12 aktivistin büyük olasılıkla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

İSRAİL'DEN HEMEN AYRILMAZLARSA GÖZALTI MERKEZİNE GÖTÜRÜLECEKLER

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi. İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrailli yetkililerin aktivistlerin durumuna ilişkin Adalah'a bulunduğu bilgilendirmeyi kaynak göstererek açıklama yaptı. Açıklamada, gönüllülerin tamamının Usdud (Aşdod) Limanı'nda olduğu ve İsrail Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

İSRAİL'DEN AYRILMAYI KABUL EDEN GÖNÜLLÜLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Açıklamada, İsrail'den ayrılmayı kabul eden Madleen gönüllülerinin bu gece Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilebilecekleri ifade edildi. "Hemen ayrılmayı reddeden" aktivistlerin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği belirtildi.

Adalah avukatlarının sevk veya sınır dışı işlemine tabi tutulmadan önce aktivistlerle görüşme talebinde bulunacağı bilgisi verildi. Israel Hayom gazetesi, aktivistlerin Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutulacaklarını iddia etmişti.

BM'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Albanese, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar" ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail'in Gazze'de yarattığı insani krize ve yardım girişini engelleyen ablukasına dikkat çekerek, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" diyerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

MADLEEN'DE NE TAŞINIYORDU?

Madleen gemisinde, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad gibi isimler bulunuyordu.

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.

İnsan Hakları, Politika, Tel Aviv, Madleen, İsrail, Aşdod, Hukuk, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic:
    adamlar gelmeyin diyor. sizin askerlerimiz, yöneticilerimiz vs gitmiyor birşey yapmıyor. üç tane sivil gidiyorsunuz. size göz actirirlar mi ? ama en azından küçük de olsa dünya ya ses getirdiniz tebrik etmek lazım. eyyy hayyttt huyttt deneyle olmuyor. 4 2 Yanıtla
  • Murat çat:
    ne itrail imiş be tüm dünyaya diz çokturdu 0 0 Yanıtla
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