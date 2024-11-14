İsrail-Fransa Maçı İçin Güvenlik Önlemleri Zirveye Çıktı - Son Dakika
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İsrail-Fransa Maçı İçin Güvenlik Önlemleri Zirveye Çıktı

İsrail-Fransa Maçı İçin Güvenlik Önlemleri Zirveye Çıktı

Paris’teki İsrail-Fransa maçı öncesi 4.000 polis ve 1.600 özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

14.11.2024 15:29
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UEFA Uluslar Ligi turnuvasında bu akşam Paris’te oynanacak İsrail- Fransa maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde geçen hafta Maccabi Tel Aviv ve Ajax arasında oynanan maçın öncesi ve sonrasında .

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, maçta 4.000 polisin görev yapacağını, 2.500'ünün de maçın oynanacağı Stade de France ve Paris'in kuzey banliyöleri ve toplu ulaşım araçlarında devriye gezeceğini söyledi.

Bunlara ek olarak, stadyumda 1.600 özel güvenlik personelinin olacağı ve İsrail futbol takımını seçkin polis güçlerinin koruyacağı belirtildi.

Ayrıca stadyuma sadece İsrail ve Fransa bayraklarının alınacağı, Filistin bayrağının yasaklandığı kaydedildi.

Nunez maçın "Aşırı gergin jeopolitik bağlam nedeniyle yüksek riskli bir maç olduğunu" söyledi.

Emniyet müdürü, "Herhangi bir kamu düzenini bozma girişimine izin vermeyeceğiz" dedi.

Maçta 80 bin kapasiteli stadyumun sadece dörtte birinin dolması bekleniyor.

İsrail hükümetinin vatandaşlarına yaptığı maça gitmeme çağrısından sonra, yalnızca 100 kadar İsrail taraftarının maç için Paris'e gideceği belirtildi.

Ancak Avrupa'daki bazı İsrailliler de maça gidebilir.

Geçen hafta Maccabi Tel Aviv ve Ajax arasında oynanan maçın öncesi ve sonrasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Maccabi taraftarları Amsterdam sokaklarında kovalandıktan sonra, Avrupa genelindeki siyasetçiler kıtada "Yahudi karşıtlığının geri dönüşü"nden bahsetmişti.

Ancak kent yetkililerine göre Maccabi taraftarları da bir Filistin bayrağını yaktı, bir taksiye saldırdı ve Arap karşıtı sloganlar attı. Daha sonra da "küçük bir grup tarafından yaya, scooterlarla veya araçlarla kovalandılar."

Fransa, Belçika ve Hollanda'da, çok sayıda Kuzey Afrika kökenli Müslüman, genelde İsrail ile güçlü bağları olan çok daha az sayıdaki Yahudi nüfusla birlikte yaşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amsterdam'daki olayların ardından Avrupa'daki Yahudilerle dayanışma için Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak maçı stadda izleyecek.

Eski cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile Başbakan Michel Barnier de Stade de France'da olacak.

Maç öncesi taraftarlara kimlik kontrolü yapılabileceği belirtilirken, bölgedeki bar ve restoranlara öğleden sonra kapanmaları talimatı verildi.

Filistin ve Lübnan'a destek veren solcu Boyun Eğmeyenler Partisi (LFI) maçın iptal edilmesi ya da en azından Cumhurbaşkanı Macron'un stada gitmemesi çağrısı yapmıştı.

LFI Milletvekili David Guiraud "Devlet başkanımızın soykırım yapan bir ülkeyi onurlandırmasını istemiyoruz" dedi.

Ancak İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, maçın iptal edilmesi ya da yerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi ve "Fransa nefret tohumları ekenlere boyun eğmez" diye konuştu.

Fransa ve İsrail, Belçika ve İtalya ile birlikte UEFA Uluslar Ligi turnuvasında aynı grupta.

Budapeşte'de oynanan ilk maçta Fransa İsrail'i 4-1 yenmişti.

Belçika hükümeti Eylül ayında İsrail ile maçın güvenlik kaygıları nedeniyle Macaristan’da oynanmasına karar vermişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail-Fransa Maçı İçin Güvenlik Önlemleri Zirveye Çıktı - Son Dakika

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