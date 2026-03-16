İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

16.03.2026 14:42
Dünyayı tedirgin eden savaş 17. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, bu sabah İsrail'den sürpriz bir hamle geldi. Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla kara operasyonu başlatan İsrail ordusu, 36. Tümen üzerinde baskınlara devam ederken bölgeden ilk görüntü de geldi. Servis edilen fotoğrafta İsrail ordusunun, Hizbullah mevzilerini hedef almak üzere bölgeye çok sayıda tank konuşlandırdığı görüldü.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurdu.

HEDEF TAMPON BÖLGEYİ GENİŞLETMEK

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

BÖLGEYE ASKER TAKVİYESİ YAPILDI

Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi.

91. TÜMEN SALDIRILARDA BULUNDU

İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi. Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

BASKINLAR DÜZENLİYORLAR

Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen'in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi.

HAREKATTAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Öte yandan kara harekatı devam ederken cepheden ilk görüntü de geldi. Reuters tarafından servis edilen fotoğrafta İsrail'in Hizbullah mevzilerini hedef almak üzere bölgeye çok sayıda tank ve asker konuşlandırdığı görüldü.

İSRAİL NEDEN KARA HAREKATI BAŞLATTI?

İsrail'in Lübnan'a kara harekâtı başlatmasının temel nedeni, güney Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah ile artan askeri gerilim ve sınır güvenliği endişeleri olarak gösteriliyor. Gazze'de başlayan savaşın ardından Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket, füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemesi, iki taraf arasındaki çatışmaları hızla tırmandırdı. İsrail yönetimi, bu saldırılar nedeniyle kuzey sınırındaki birçok yerleşim yerinin boşaltıldığını ve binlerce sivilin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. Tel Aviv yönetimi, sınır hattındaki güvenlik riskini ortadan kaldırmak ve Hizbullah güçlerini İsrail sınırından uzaklaştırmak amacıyla kara operasyonu başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, operasyonun hedefinin Hizbullah'ın güney Lübnan'daki askeri altyapısını zayıflatmak, roket ve füze depolarını imha etmek ve örgütün sınır hattındaki varlığını sona erdirmek olduğunu belirtiyor. İsrail ayrıca Hizbullah'ın tünel ağları ve saldırı hazırlıklarının kuzey İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. Bu nedenle operasyonun aynı zamanda İsrail sınırı boyunca bir güvenlik hattı oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Öte yandan Hizbullah ise İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonlara karşılık verdiğini ve Lübnan topraklarını savunduğunu öne sürüyor. İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın bölgedeki en güçlü silahlı yapılardan biri olması, çatışmanın yalnızca İsrail ile Lübnan arasında değil, aynı zamanda daha geniş bir bölgesel gerilimin parçası olarak görülmesine neden oluyor. Uzmanlara göre İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekâtı, Gazze savaşının ardından Orta Doğu'daki çatışmanın daha geniş bir alana yayılma riskini de beraberinde getiriyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

