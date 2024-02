İsrail\'in saldırısında ölen kız çocuğu ve sağlık görevlileri bulundu

Dünya

Geçtiğimiz ay İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı belirtilen bir araçta mahsur kalan ve 12 gündür haber alınamayan altı yaşındaki kız çocuğu, bazı akrabaları ve onu kurtarmaya çalışan iki sağlık görevlisiyle birlikte ölü bulundu.

Hind Receb, yakın akrabası bir çift ve üç kuzeniyle birlikte şehirden kaçarken, içinde bulundukları aracın İsrail tanklarıyla karşı karşıya geldiği ve hedef alındığı anlaşılıyor.

Hind ile acil yardım operatörleri arasındaki görüşmelerin ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Kayıtlardan, altı yaşındaki çocuğun arabada hayatta kalan tek kişi olduğu ve akrabalarının cesetleri arasında İsrail güçlerinden saklandığı anlaşılıyor.

Hind'in yardım isteyen ve kurtarılmayı bekleyen sesi, artan silah sesleriyle telefon hattı kesildiğinde sona ermişti.

Filistin Kızılay Derneği'nden sağlık görevlileri, daha önce aktif bir çatışma bölgesi olarak kapatılmış Tel el Hava mahallesine 10 Şubat Cumartesi günü ulaştı.

Hind'in içinde bulunduğu siyah Kia marka araba, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulundu.

Bir sağlık görevlisi, Hind'in arabanın içindeki altı ceset arasında bulunduğunu ve hepsinde de ateşli silah ve bombardıman izleri olduğunu söyledi.

Birkaç metre ötede tamamen yanmış ve motoru yere düşmüş halde başka bir aracın kalıntıları bulunduğu, bunun Hind'i almak için gönderilen ambulans olduğu bildirildi.

Kızılay, ambulansın İsrail güçleri tarafından bombalanması sonucu personel Yusuf el-Zeyno ve Ahmed el-Madhun'un öldüğünü belirtti.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada İsrail 29 Ocak'ta olay yerine ulaşır ulaşmaz ambulansı kasıtlı olarak hedef almakla suçlandı.

Kızılay BBC'ye yaptığı açıklamada, Hind'e sağlık görevlileri gönderebilmek için İsrail ordusuyla birkaç saat süreyle koordinasyon sağlandığını söyledi.

Kızılay sözcüsü Nibal Farsakh bu hafta başında konuştuğunda, "Koordinasyonu sağladık. Oraya vardığımızda [ekip] Hind'in sıkıştığı arabayı ve onu görebildiklerini doğruladı. Duyduğumuz son şey sürekli silah sesleriydi" demişti.

Kızılay, Hind'in çağrı operatörleriyle yaptığı konuşmaların kaydını kamuoyuyla paylaştı ve bulunması için kampanya başlattı.

Hind'in cansız bedeni bulunmadan önce açıklama yapan annesi, kızını "her an, her saniye" beklediğini söylemiş, Kızılay'ı İsrail ordusuyla koordinasyonunun ayrıntılarını yayınlamaya çağırmıştı.

Ordudan o gün bölgedeki operasyonları, Hind'in kaybolması ve onu almak için gönderilen ambulans hakkında iki kez bilgi istediğimizde, kontrol ettiklerini söylediler.

Filistin Kızılayı'nın Cumartesi günkü açıklamasına yanıt vermelerini tekrar istedik.

Savaş kuralları, sağlık personelinin korunması ve çatışmalarda hedef alınmaması gerektiğini ve yaralılara ihtiyaç duydukları tıbbi bakımın mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en az gecikmeyle verilmesi gerektiğini söylüyor.

İsrail daha önce Hamas'ı silah ve savaşçılarını taşımak için ambulansları kullanmakla suçlamıştı.