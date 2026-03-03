İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular - Son Dakika
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in vurduğu Tahran\'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
03.03.2026 17:06  Güncelleme: 17:17
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in vurduğu Tahran\'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
Haber Videosu

İran'a yeni saldırı dalgası başlatan İsrail ve ABD, Tahran'ı savaş uçaklarıyla vurdu. İran'ın yeni liderini seçecek organın bulunduğu binanın hedef alındığı öğrenilirken, Tahran'ın pek çok noktasından dumanlar yükseldi.

ABD - İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

TAHRAN BİR KEZ DAHA VURULDU

Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, ABD-İsrail saldırılarının ardından başkentte birden fazla noktada patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

KRİTİK BİNAYI HEDEF ALDILAR

İran basını, İsrail ve ABD'nin düzenlediği hava saldırısında, İran'ın yeni liderini seçecek organın bulunduğu binanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Saldırıdan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran'da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı.

İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncel, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular - Son Dakika
