İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu - Son Dakika
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İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

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İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan\'daki nükleer tesis vuruldu
21.06.2025 07:36
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İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan\'daki nükleer tesis vuruldu
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İsrail- İran savaşı 9. gününde iki ülkenin saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın batısı ve orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu duyurdu. Gece saatlerinde İran da Tel Aviv'e balistik füzelerle saldırdı. İran savaşta ölü sayısının 430'a yükseldiğini yaralı sayısının 3 bin 500'den fazla olduğunu açıkladı. Sabaha karşı ise İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisi vuruldu.

İsrail'in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İşte geceden bu yana savaşta yaşananlar:

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 430'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İRAN'DA BİR KİLİT İSİM DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Joudaki'nin İsrail'e yönelik yüzlerce drone saldırısından sorumlu olduğu öne sürüldü.

İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

DEVRİM MUHAFIZLARI HAREKETE GEÇTİ

İran basını duyurdu, Devrim Muhafızları'nın Ben Gurion Havaalanı'nı, İsrail askeri tesislerini ve İsrail'in merkezindeki destek merkezlerini hedef aldığını söyledi.

İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İSRAİL, KUM KENTİNE SALDIRDI

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum'da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

İsrail-İran savaşında 9. gün! İran'ın kritik bir komutanı daha öldürüldü

İSRAİL FÜZE DEPOSU VE FÜZE RAMPALARINI VURDU

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.

İRAN, TEL AVİV'İ VURDU

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail-İran savaşında 9. gün! İran'ın kritik bir komutanı daha öldürüldü

TRUMP: İSRAİL'E DUR DEMEK ZOR

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı. İran'ın Avrupa yerine ABD ile görüşmek istediğini söyleyen Trump, "İsrail iyi gidiyor. İran daha az iyi gidiyor. Birinin durmasını sağlamak zor olacak." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair hiçbir kanıtları olmadığını söyleyen istihbaratı yalanladı. Trump, "O zaman istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu kim söyledi? Ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" diye konuştu.

ABD Başkanı İran'a yönelik kara harekatına ilişkin de konuştu. Trump, "Yapmak isteyeceğiniz son şey kara kuvvetleridir. Onlara bir süre veriyorum. En fazla iki hafta olur. Ben her zaman bir barış elçisiyim. Bazen sertliğe ihtiyacınız olur, ama her zaman bir barış koruyucusuna." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Tel Aviv, İsfahan, İsfahan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bilgehan Göktürk:
    Cıbanın başı Trump dünya da savaşları durduracam diye geldi.Dünya yı nerdeyse kan gölüne çevirmeye başladı.65 Yaş üstü politikacı ya oy vermeyeceksin...Nerde olursa olsun...Milletlerin 65 yaş üstü liderlere destek vermeleri dünya da böylece sorumsuzca lutufsuzca işler yapmalarına neden oluyor Abd İsrail'in arkasında destekcisi olmasa İsrail hiç bir iş yapamazdı....Gerci ABD de de demokrasi olduğu tartışılır ya...Orda da nasıl bir yapı varsa...Dünya yı karıştırmaktan başka işe yaramıyorlar.Mayıs sülüğü gibi kandan besleniyorlar... 88 4 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi:
    Allah korkusu olmayana oy vermeyeceksin, yada Allah ile kandırana. 0 0
  • mustafa sagdic:
    kara savasina göremezsiniz siz ne İsrail ne ABD. kaybolur yok olursunuz. 65 4 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    İsrail dolu İran boş vuruyor .Bu İran teslim olur yakında 23 35 Yanıtla
  • Ahmet erkil:
    belediye başkanından Cumhurbaşkanı ve emlakcidan başkan olursa böyle olur 26 16 Yanıtla
    Talat Yelbuz:
    EKONOMİST OLMASINDA YETER 0 0
  • Talat Yelbuz:
    ORTA DA SAVAŞ FALAN YOK, İSRAİL İRAN IN BÜTÜN KRİTİK TESIS VE ADAARINI PLAI OLARAK YOK EDIYOR, IRAN DA ELINDE KI MÜHİMMATI RASTGELE SALLIYOR VE TÜKETİYOR. 26 11 Yanıtla
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