İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi - Son Dakika
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İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından 51 yıl sonra ilk kez Suriye'ye giren İsrail, Şam'a kadar ilerledi. İsrail ordusu, bu gelişmeyi yalanlasa da bölgeden servis edilen fotoğraflar işgali gözler önüne serdi.

10.12.2024 14:06  Güncelleme: 14:23
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İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

GOLAN TEPELERİ'NİN İLERİSİNE YAYILIYOR

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor. İsrail ordusu, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

STRATEJİK BİR MEVKİ

İşgal alanı, Golan Tepeleri'nden kesintisiz devam edecek şekilde kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda gerçekleşiyor. İsrail ordusunun işgal hattında ulaştığı en uç nokta, Suriye'nin 2 bin 814 metreyle en yüksek noktasını da içinde barından Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri olarak tespit edildi. Burası Şam'a 25 kilometre uzaklıkta bulunurken, başkente hakim stratejik bir mevki. Kaynaklar, İsrail tanklarının, dağın eteklerinin yaklaşık 10 kilometre uzağında olan Katana beldesine girdiğini iddiasını ise doğrulamadı.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ İŞGAL İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'a ilerlediği yönünde haberlerin "gerçek dışı" olduğunu savundu. Adraee, "Savunma Kuvvetleri, İsrail'in sınırlarını korumak amacıyla tampon bölge içerisinde ve sınıra yakın savunma noktalarında bulunmaktadır" iddiasında bulundu.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

İSRAİL YALANLADI AMA TANKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalından aktarılan görüntüler bu açıklamayı yalanlar nitelikte. Bölgeden servis edilen karelerde İsrail ordusunun Şam'da mevzi aldığı rahatlıkla görülüyor.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Öte yandan İsrail'in yalanladığı işgal yürüyüşüne Türkiye'den de ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail- Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

İSRAİL 250'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordu radyosunun bugünkü haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edilmişti. İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürülmüştü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" ifadesi kullanılmıştı. İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı aktarılan haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedilmişti. Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtilmişti.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGENİN İŞGALİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam\'da görüntülendi

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Reis 13:
    ulu önder kudretli padişahımız büyük İsrail eş başkanı 1 nci rocop tayoop erdiğun sağolsun. 19 12 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bu adiler Neyi yalanlıyorsa O kesin doğrudur 29 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Esad’ın gidişine sevinen. MAKARNA KÖMÜR DÜRÜM AYRAN 100 tl çiler İsrail ortaklığınızın meyveleri bunlar sevinin sevinin 6 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Jandarma olarak abd kalsın herkes çekilsin 4 6 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Gelin 4mk çocukları 7 1 Yanıtla
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