İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Sınırda çatışmaların çıktığı öğrenilirken, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonra bölgede çatışmalar devam ediyor. Misilleme olarak Gazze'yi abluka altına alarak bombalayan İsrail güçleri, bir yandan Lübnan'dan atılan havan toplarına karşılık veriyor.

İSRAİL, LÜBNAN'I TOP ATIŞLARIYLA VURUYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi. İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

LÜBNAN VE SINIRINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi. Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.