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İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu - Son Dakika

İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Son Güncelleme: 13.10.2023 17:07

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde bazı noktaları topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında çatışma çıktı ve İsrail'e ait helikopterler sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Sınırda çatışmaların çıktığı öğrenilirken, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonra bölgede çatışmalar devam ediyor. Misilleme olarak Gazze'yi abluka altına alarak bombalayan İsrail güçleri, bir yandan Lübnan'dan atılan havan toplarına karşılık veriyor.

İSRAİL, LÜBNAN'I TOP ATIŞLARIYLA VURUYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi. İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu, sınırda çatışmalar yaşanıyor

LÜBNAN VE SINIRINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi. Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu - Son Dakika
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