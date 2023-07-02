İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı

02.07.2023 21:00

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eylemi kınayarak, İsveç hükümetinin bu eylemleri şiddetle kınadığını belirtti. Açıklamada, Kur'an'ın veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılmasının saldırganca saygısız bir eylem olduğu vurgulandı. Irak, Kuveyt, BAE ve Fas gibi ülkeler, eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eylemi kınanarak, "İsveç hükümeti, bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

GÜNLER SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPTILAR

İsveç'te 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eyleme yönelik tepkiler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanlığı günler sonra söz konusu eylemi kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu eylem "İslamofobik" olarak nitelendirilerek, "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. Hiçbir şekilde İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" denildi.

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"İŞVEÇ'TE YERİ YOKTUR"

Açıklamada, "Kur'an'ın veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırganca saygısız bir eylem ve açık bir provokasyondur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te veya Avrupa'da yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, İsveç'te toplanma, gösteri yapma ve ifade özgürlüğünün anayasal olarak korunduğu belirtildi.

HAŞDİ ŞABİ MİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika'nın Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Dünyanın dört bir yanında tepkilerin geldiği provoaktif eylemin ardından 37 yaşındaki Momika'nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları'na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, provokatif eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı ise Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.

Kaynak: İHA
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Kuran-ı Kerim, İsveç, Dünya, Son Dakika

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