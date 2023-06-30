İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım - Son Dakika
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İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım

30.06.2023 11:42

İsveç polisi, Irak asıllı Salwan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Momika, polis koruması altında cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal olaya başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden sert tepkiler gelirken, Momika'nın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Kur'an yakan provokatörün '10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım' dediği öğrenildi.

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te bir skandala daha imza atıldı. İsveç polisi, Irak asıllı Salwan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Momika, polis koruması altında cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal olaya başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden sert tepkiler gelirken, Momika'nın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Kur'an yakan provokatörün "10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım" dediği öğrenildi.

İSVEÇ'TE SKANDALLAR BİTMİYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra apar topar NATO'ya girmek isteyen İsveç'te ilk skandal 2023'ün başlarında yaşandı. Irkçı siyasi lider Paludan'ın Kur'an yakmasıyla başlayan süreçte son olarak Irak asıllı Salwan Momika benzer skandalla dünya basınında gündeme geldi.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım

TÜRKİYE'NİN "EVET" DEME İHTİMALİ İYİCE DÜŞTÜ

Türkiye'nin ve İslam aleminin kınadığı görüntü Temmuz ayında yapılacak olan kritik NATO toplantısından hemen önce gerçekleşti. Öyle ki Momika'nın ülkesinde protestocular İsveç Büyükelçiliğini bastı. Uzmanlara göre skandal sonrası Türkiye'nin İsveç'e 'evet' deme ihtimali iyice düştü.

"10 GÜN İÇİNDE TEKRAR YAKACAĞIM"

Arabistan'ın önde gelen medya kuruluşu Al Arabiya'da çıkan haberde ise Momika'nın polise verdiği ifade yer aldı. Momika binlerce ölüm tehdidi aldığını belirterek "10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım" dedi.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım

"BEDEL ÖDEMELERİ GEREKECEK"

ABD merkezli Voice of America ise yayınladıkları video analizde Erdoğan'ın duruma tepki gösterdiğini bildirdi. VOA'ya göre son skandalla beraber İsveç'in NATO'ya girmesi için ödemesi daha fazla bedel ödemesi gerekecek. Washington Post'un AP'ye dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi yer aldı. Söz konusu haberde "Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru adımlar attığını ancak İsveç'te PKK/PYD/ YPG destekçilerinin özgürce terörü öven gösteriler düzenlemeye, adam toplamaya ve terör örgütlerine mali kaynak sağlamaya devam ettiğini belirtti. Bu durumun Türkiye için kabul edilemez olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım

STOLTENBERG: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Ta Nea NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarını manşetten verdi. Sürecin geniş olarak aktarıldığı haberde Stoltenberg'in Kur'an yakılmasını 'haklı bulduğu' ve bunun bir 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirildiğine vurgu yapıldı.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım

"DAHA NE KADAR DAYANABİLİRİZ"

Expressen'de Theo Vareman imzalı "NATO kötü bir televizyon dizisi gibi hissettiriyor" haberde İsveç'in NATO konusunda ilerleme kaydettiği zamanlarda olayın tekrar başa sardığı yazıldı. Haberde Macaristan'ın İsveç'in üyeliğine ilişkin oylamayı sonbahara erteleyeceği belirtildi. İsveç'in 11 Temmuz'da Vilnius'ta NATO'ya katılmasının artık uzak olduğunu belirten Expressen, "Daha ne kadar dayanabiliriz? Belki de hoş karşılanmadığımızı anlamanın zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı. İsveç'te yayın hayatına devam eden Dagens Nyheter ise Kur'an yakmanın NATO konusunu etkilemeyeceğini öne sürdü.

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Son Dakika! İsveç polisi, başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi Son Dakika! İsveç polisi, başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi

Kuran-ı Kerim, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an yakan provokatörün ifadesi ortaya çıktı: 10 gün içinde tekrar yakacağım - Son Dakika
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