Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı - Son Dakika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi neredeyse tam olarak tahmin eden Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski 5 Nisan'da koronavirüse yenik düştü.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra en karizmatik siyasi figür olarak tanınan ve Türkolog olan 75 yaşındaki Jirinovski, koronavirüse yakalanmasına rağmen evde tedaviyi tercih etmiş ancak durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

PUTİN VE MEDVEDEV DE KATILDI

Rus siyasetinin tanınmış isimlerinden biri olan Jirinovski'nin cenaze töreni dün Moskova'da gerçekleştirildi. Cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev de katıldı.

NÜKLEER ÇANTA İLE KATILDI

Rus lider cenazeye geniş güvenlik önlemleri ile katıldı. Putin'in yanındaki siyah takım elbiseli adamlardan birinin elinde 'Nuclear football' olarak bilinen 'Nükleer Çanta' olması dikkatlerden kaçmadı.

TÖRENE AKRABALARINI BİLE ALMADILAR

Telegram kanalı VCHK-OGPU, Putin'in tabutun başına gelip Jirinovski'ye veda ettiği sırada salonun tamamen boşaltıldığı hatta akrabalarının bile içeri alınmadığını iddia etti. Ajanslara düşen görüntülerde Putin'in bir demet kırmızı gülü tabutun dibine yerleştirdiği görülüyor ancak salonun geri kalanına dair herhangi bir fotoğraf yok.

SUİAKST İHTİMALİNE KARŞI BİRÇOK ÖNLEM ALINIYOR

Rus liderin cenazeye yanında 'Nükleer çanta' olan geniş bir koruma ekibi ile katılması ve salonun tamamen boşaltılması 'Putin'in suikast girişimlerinden korkması' olarak yorumlandı. Ukrayna işgali sonrası Putin'e yönelik 'suikast iddiaları' ayyuka çıkarken Rus lider dört farklı güvenlik katmanından oluşan özel bir birlik tarafından korunuyor. Koruma ordusu Rus liderin ziyaretlerinden önce mümkün olan her yeri araştırıyor. Putin'in geleceği alana keskin nişancılar yerleştiriliyor. Rus liderin zehirlenmesi ihtimaline karşılık Putin'in her yediğini tadan özel bir çeşnicibaşı bile var.

TÜRKLERE YÖNELİK SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Putin'in cenazesine katıldığı Jirinovski, Türkiye ile Rusya arası ilişkilerde farklı roller üstlenmişti. 90'lı yılları başında takındığı aşırı milliyetçi tavırla kendisini Türkiye düşmanı ilan etmişti. Sergilediği PKK sempatizanı tavrının doruk noktası Yunanistan'dan Rusya'ya kaçan terörist başı Abdullah Öcalan'ı konuk etmesi olmuştu. Hatta Rus siyasetçinin "İstanbul'a atom bombası atmalıyız" dediği belirtilmişti.

2000'lı yıllarda Türkiye'ye karşı daha ılımlı tavır takınan Jirinovski'nin özellikle Rusya ile Türkiye arasında 2015'te patlak veren uçak krizinde rol oynadığı, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın barışmasına katkı sağladığı öne sürülmüştü.