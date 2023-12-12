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ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı - Son Dakika
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ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde biyoloji öğretmeni Gabriela Neufeld, öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada öğrencinin annesi tarafından yakalandı. Öğrenci aynı durumu daha önce 5 kez yaşadıklarını belirtirken, görevinden istifa eden öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD\'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
12.12.2023 - 17:02,  Güncelleme: 17:10
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir öğretmen, arabada erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesine yakalandı.

Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı
Gabriela Neufeld

ARABADA ÖĞRENCİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDI

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir okulda biyoloji öğretmeni olan Gabriela Naufeld isimli kadın, erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı. Görevinden istifa eden Neufeld, öğrencinin annesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Öğrenci polisteki ifadesinde, Neufeld ile daha önce 5 kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi. Öğrenci ile öğretmen arasında yaşananların uzun zamandır bilindiği, okul yönetiminin buna rağmen sadece uyarmakla yetindiği ortaya çıktı.

Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı

Okul Müdürü Marc Angerer, velilere gönderdiği mesajda şunları söyledi: "Personel bilgilerini tartışamasam da, bu konuyu ciddiye aldığımızı size bildirmek istedim. Bu duruma ilişkin endişelerinizi paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin emniyeti ve emniyeti hepimiz için büyük önem taşıyor ve bu sıkıntılı bir durum olsa da kolluk kuvvetleri tarafından yönetiliyor."

Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı
Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı
Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Hassas İçerik, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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