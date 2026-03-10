Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı - Son Dakika
Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı
10.03.2026 18:27
Kanada\'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı
İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam eden ABD, komşusu Kanada'dan gelen haberle sarsıldı. ABD'nin Toronto kentinde bulunan konsolosluğuna ateş açıldı. Düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu, saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam eden ABD'nin Kanada'daki konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYULDU

Toronto polisinden yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediği bildirildi.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

OSLO'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti. Oslo polisi, patlamanın "ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

