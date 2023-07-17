Kırım Köprüsü'ne Saldırı: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, Çocuklar Yaralandı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'ne gece saatlerinde düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur. Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek" ifadelerini kullandı.

KIRIM KÖPRÜSÜ, İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARIYLA VURULDU

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile bağlantısını sağlayan kritik öneme sahip Kırım Köprüsü'ne gece saatlerinde insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında köprüden geçen otomobildeki anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları yaralandı. Olayda büyük hasar oluşurken, köprü trafiğe kapatıldı.

"KİEV REJİMİNİN TERÖR SALDIRISI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının ardından kurmaylarıyla bir araya geldi. Hükümet yetkilileriyle toplantı gerçekleştiren Putin, saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını söyledi. Putin, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur. Köprü yolu ciddi hasar gördü. Onarım çalışmaları hızlı bir şekilde başlamalı." ifadelerini kullandı.

"ELBETTE RUSYA'DAN YANIT GELECEK"

Saldırıya yanıt vereceklerini belirten Putin, hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. Putin, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." dedi. Putin, Kırım Köprüsü'ne ikinci defa saldırı gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"PUTİN REJİMİNİN ASKERİ YÜKE DAYANAMADIĞINI İLGİYLE İZLİYORUZ"

Öte yandan Ukrayna'dan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, saldırı organizasyonuyla ilgili tüm ayrıntıları, zaferimizden sonra kesinlikle açıklayacağını bildirmek isteriz. Bu arada Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz." diye konuştu.