Kızılay Gazze'ye 3 Bin Ton Gıda Gönderdi - Son Dakika
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Kızılay Gazze'ye 3 Bin Ton Gıda Gönderdi

Kızılay Gazze\'ye 3 Bin Ton Gıda Gönderdi
04.08.2025 11:20
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Türk Kızılay, Gazze'ye 165 TIR ile 3 bin ton gıda yardımını ulaştırmaya başladı.

TÜRK Kızılay, Gazze halkına ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdiği yardımlardan 165 TIR gıda malzemesinin Refah Sınır Kapısı'ndan girmeye başladığını duyurdu. Yardım TIR'larında yaklaşık 3 bin ton gıda malzemesi bulunuyor. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlali" dedi.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de yaklaşık iki yıldır devam eden insani felaket her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail güçlerinin akut açlık koşullarına mahkum ettiği Gazze'de, gıda ve en temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Yetersiz beslenme nedeniyle bugüne dek 93'ü çocuk olmak üzere 175 kişi hayatını kaybetti" denildi.

3 BİN TON İNSANİ YARDIM SINIRI GEÇTİ

Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin verdiği son bir haftada Mısır Kızılayı iş birliği ile 165 TIR gıda malzemesinin Refah Sınır Kapısı'ndan geçişini başlattığını duyurdu. Yaklaşık 3 bin ton gıdadan oluşan yardım, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacına denk geliyor. Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor.

'YARDIM ÇALIŞANLARI HEDEF DEĞİLDİR'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları söyledi:

"Yardım ulaştırmak için büyük çaba harcadığımız Gazze'de, bu yardımları canı pahasına dağıtan Filistin Kızılayı çalışanlarının hedef alınması bizler için derin bir üzüntü kaynağı. Ne yazık ki bir yardım çalışanı yaşamını yitirdi, ikisi ağır yaralandı. Kardeş kuruluşumuz Filistin Kızılayı'na yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. 6 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısı 480'e ulaştı. Yardım çalışanları hedef değildir ve bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlalidir. Türk Kızılay olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, siviller ve yardım çalışanları korunmalıdır."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Kızılay, Yaşam, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızılay Gazze'ye 3 Bin Ton Gıda Gönderdi - Son Dakika

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