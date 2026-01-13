Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
13.01.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Haber Videosu

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösteriler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

ÖLÜ SAYISI 646'YA YÜKSELDİ

HRA'dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646'ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9'u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

TUTUKLU SAYISI 10 BİN 721'E ULAŞTI

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

"BİLANÇO ÇOK DAHA AĞIR OLABİLİR"

Komşu ülkeden servis edilen son görüntüler ise gösterilerde hayatlarını kaybeden kişilerin sayısının çok daha fazla olabileceği iddialarına neden oldu.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

CESETLERİ YAN YANA DİZDİLER

İran'dan servis edilen görüntülerde ceset torbalarının artık hastanelere sığmadığı ve cansız bedenlerin hastane önlerindeki kaldırımlarda yan yana dizildikleri görüldü.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Habertürk, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş
Tarihi çöküş Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti
2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı 2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Haldun Dormen entübe edildi Haldun Dormen entübe edildi
Galatasaray’ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:46
Satır satır yazdı Arda’dan Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
09:21
Uçak kalktı İşte Fenerbahçe’nin Dubai’ye gitme sebebi
Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
09:03
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor
Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
08:34
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
08:27
PSG’ye Fransa Kupası’nda büyük şok 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
08:17
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
08:16
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
07:58
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
07:05
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
06:54
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:26:35. #7.11#
SON DAKİKA: Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.