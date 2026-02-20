Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı

Eski York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor, "kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle 66. doğum gününde göz altına alınmıştı. Epstein dosyalarında adı geçen eski eşi Sarah Ferguson da bu operasyonun ardından tam anlamıyla ortadan kayboldu. Epstein belgelerinde adı birden fazla kez geçen Ferguson'un şu anda nerede bilinmiyor.

İngiliz Kraliyet ailesi, modern tarihinin en sarsıcı skandallarından biriyle karşı karşıya. Eski Prens Andrew, 19 Şubat Perşembe sabahı Norfolk'taki Sandringham malikanesinde polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonun, Andrew'un ticaret elçisi olduğu dönemde Jeffrey Epstein ile paylaştığı gizli bilgilerle ilgili olduğu belirtiliyor.

DOĞUM GÜNÜNDE KELEPÇE

Yaş gününü kutlamaya hazırlanan Andrew Mountbatten-Windsor, 19 Şubat sabah saatlerinde Thames Valley Polisi tarafından düzenlenen baskınla göz altına alındı. Soruşturmanın merkezinde, Andrew'un "York Dükü" unvanıyla görev yaparken, Güneydoğu Asya ziyaret raporlarını ve Afganistan'daki yatırım fırsatlarına dair "gizli brifingleri" hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein'e sızdırdığı iddiaları yer alıyordu. Eski Prens serbest bırakıldı.

Polis, sabah saatlerinde gözaltına alınan Andrew Mountbatten-Windsor'un akşam saatlerinde "şartlı olarak" serbest bırakıldığını açıkladı. İngiliz medyası da Kral Charles'ın kardeşi Andrew'ın emniyet binasından ayrıldığını yazdı.

EPSTEİN'E EVLİLİK TEKLİF EDEN ESKİ DÜŞES

Andrew'un göz altına alınmasının ardından gözler, yıllardır aynı evi paylaştığı eski eşi Sarah Ferguson'a çevrildi. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sızan e-postalarda, Ferguson'ın Jeffrey Epstein'e kendisiyle "evlenmesini" teklif ettiği ve onu "en üstün dost" olarak tanımladığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce Epstein ile olan ilişkisini "korkunç bir yargı hatası" olarak nitelendiren Ferguson'ın, sızdırılan özel yazışmalarda bu sözleri sadece kariyerini korumak için söylediği ve Epstein'den özür dilediği görülüyor.

Ferguson'un kurucusu olduğu yardım vakfı "Sarah's Trust"da faaliyetlerini durdururken eski düşes tam anlamıyla ortadan kayboldu.

Windsor'daki Royal Lodge'dan kısa süre önce tahliye edilen çiftin yolları, bu gözaltı ile tamamen ayrılmış görünüyor. Ferguson'a yakın kaynaklar, Düşes'in "bağımsız bir hayat kurmak" için yurt dışına taşınmayı planladığını belirtmişti. Ancak şu an itibarıyla kızı Prenses Beatrice'in yanına taşınacağı iddiaları yalanlandı. Portekiz'de Prenses Eugenie ile kalacağı yönündeki haberler de reddedildi.

Ferguson'ın temsilcileri, Düşes'in şu anki konumu hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Prens Andrew ve Sarah Ferguson'ın düğünü, 23 Temmuz 1986 Çarşamba günü Londra'daki gerçekleşmişti.

GİZLİ BİLGİLER VE İHANET SUÇLAMASI

BBC'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeler, Andrew'un İngiliz hükümeti adına yürüttüğü stratejik bilgileri Epstein'e "özel danışmanı" aracılığıyla ilettiğini kanıtlar nitelikte. Özellikle Helmand vilayetindeki yatırım fırsatlarına dair sunulan gizli brifing, kamu görevini kötüye kullanma suçlamasının en ağır kanıtı olarak görülüyor.

Kraliyet uzmanları, Andrew'un gözaltına alınması ve Sarah Ferguson'ın gizemli sessizliğinin Buckingham Sarayı için geri dönülemez bir itibar kaybı olduğunu ifade ediyor.