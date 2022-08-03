ABD bir kez daha Çin'e ters gidiyor! Endonezya ile ortak tatbikat yapılıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pasifik gezisi kapsamında dün Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

ÇİN'DEN ÇOK SERT TEPKİ: ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin Hükümeti, daha önce ABD'yi uyarmalarına rağmen bu ziyaretin gerçekleşmesine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi. Bu açıklamanın ardından Çin ordusu savaş tatbikatına başladı.

TAYVAN LİDERİ, PELOSİ'YE MADALYA TAKTI

Pelosi ise Tayvan'a indikten sonra yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdığını ifade ederek, "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak. Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya olduğundan, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli" dedi. Ülkede bir dizi programa katılacak olan Pelosi, Tayvan lideri tarafından şeref madalyasıyla onurlandırıldı.

ABD, PASİFİK'TE TATBİKATA BAŞLADI

Öte yandan gerginliği daha da artıracak hamle yine ABD'den geldi. ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan gerilimin gölgesinde Endonezya'nın Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı. ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların özgür ve açık Hint-Pasifik politikasını desteklemek için birlikte çalışabilirliği, kabiliyeti, güveni ve iş birliğini desteklemek için tasarlandığı belirtildi.

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, yaptığı açıklamada, "Bu, ABD-Endonezya bağının bu önemli bölgede kara kuvvetleri arasında büyüyen ilişkisinin bir sembolüdür. Çünkü kara kuvvetleri, bölgenin güvenlik mimarisini birbirine bağlayan yapıştırıcıdır." ifadesini kullandı.

2009'DAN BU YANA BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK TATBİKAT

ABD, Endonezya, Avustralya, Japonya ve Singapur'dan 5 binden fazla askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, "2009'dan bu yana bölgedeki en büyük tatbikat" olarak gösteriliyor. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz tatbikatlarını kapsayan ortak tatbikatlar, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.