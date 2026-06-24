Kurtulmuş ve Esedov'dan İkili İlişkiler Değerlendirmesi - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Esedov'dan İkili İlişkiler Değerlendirmesi

Kurtulmuş ve Esedov\'dan İkili İlişkiler Değerlendirmesi
24.06.2026 17:33
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile ekonomik ve kültürel iş birliğini görüştü.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüştü.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine ulaşan ikili ilişkilerin ekonomi, eğitim, kültür, enerji ve ulaştırma gibi her alanda daha da geliştirilmesi ile parlamentolar arası iş birliğinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde çok başarılı bir toplantının gerçekleştirildiğini, güzel tartışmaların yapıldığını ve görüşlerin paylaşıldığını belirterek, İSİPAB konferansının sonuçlarının faydalı olması temennisini dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, Karabağ'daki haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla elde edilen zaferden sonra çok daha gelişmiş bir Karabağ'ın ortaya çıkacağından emin olduklarını belirtti.

Karabağ zaferiyle Kafkaslardaki dengenin değiştiğini, Türk dünyasının öneminin bütün bölge ülkeleri ve dünya ülkeleri nezdinde arttığını belirten Kurtulmuş, Ermenistan ile yürütülen müzakerelerde sonuna kadar gidilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi arzusunu paylaştı.

Kurtulmuş, Orta Koridor'un önemine de dikkati çekerek, bu koridorun açık tutulması ve daha da güçlendirilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

ABD ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin bölgeye yeni bir pencere açacağını, Orta Doğu'daki dengeleri yakından etkileyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, barışın kalıcı olması temennisini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çatışmaların müzakere masasında çözülebileceğine inandıklarını, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere müzakere ve diplomasi yoluyla tarafların istedikleri sonuçları elde edebileceklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kurtulmuş ve Esedov'dan İkili İlişkiler Değerlendirmesi - Son Dakika

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