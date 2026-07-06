Le Pen’in Adaylığı Temyizde

Fransa'da sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen, 7 Temmuz Salı günü Paris temyiz mahkemesinin alacağı kararla, gelecek yılki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağını öğrenecek.

Elli yedi yaşındaki Le Pen, daha önce üç kez cumhurbaşkanlığı için yarışmış ve 2022 ile 2017 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

Seçimlere 10 aydan az bir süre kala Le Pen anketlerde önde gidiyor.

Yarışa giremezse, yerine genç yardımcısı Jordan Bardella aday olacak.

Bu nedenle verilecek karar Fransa için önemli sonuçlar doğurabilir.

Temyizin konusu ne?

Temyiz kararı, Le Pen'in siyasi geleceğini belirleyecek ve fiilen başkanlık yarışının başlangıç işaretini verecek.

İlk tur 18 Nisan 2027'de, ikinci tur ise 2 Mayıs'ta yapılacak.

31 Mart 2025'te mahkeme Le Pen'i 2004-2016 arasında Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarından 1,4 milyon euro zimmetine geçirerek parlamento yardımcıları yerine, kendi partisinin çalışanlarına ödeme yapmaktan suçlu bulmuştu. Le Pen, 2004-2017 yılları arasında AP üyesiydi.

Le Pen hakkında dört yıl hapis cezası verildi ama bunun iki yılı ertelendi, diğer iki yılı ise elektronik kelepçeyle ev hapsinde geçirilecek.

Le Pen'in sahte istihdam planlarını ya onayladığı ya da görmezden geldiği tespit edildi ve bu kararla 2027 seçimlerinde yarışması yasaklanmış oldu.

Ocak ve Şubat aylarında görülen temyiz duruşmasında Le Pen, dolandırıcılığı organize ettiğini reddetti ancak parlamentodaki bazı yardımcılarının "partinin çıkarı için" çalışmasına yol açan bir "hata" yaptığını kabul etti.

Savcılar, kamu görevinden men cezasının beş yıl olarak kalmasını, dört yıl hapis cezasının da (bir yılı elektronik kelepçeyle, üç yılı ertelenmiş olmak üzere) geçerli olmasını istiyor.

Le Pen, karardan korkmadığını ancak hakimlerin elektronik kelepçe takması gerektiğine karar vermesi halinde cumhurbaşkanlığı adaylığının "mümkün olmayacağına" inandığını söylüyor.

Marine Le Pen kimdir?

Jean-Marie Le Pen'in en küçük kızı Marine, 2011 yılında babasının 1972'den beri yönettiği aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin liderliğini devralarak babasının imajını "temizleme" misyonunu üstlendi.

Sonunda 2015'te babasıyla tamamen bağını kopardı ve Yahudi soykırımı hakkındaki görüşleri nedeniyle babasını partiden ihraç etti.

Üç yıl sonra partinin adını Rassemblement National - Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirdi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a iki kez yenilmesine rağmen, 2024'te RN'yi, 577 sandalyeli mecliste 143 sandalyelik aşırı sağcı bir ittifakla, tarihindeki en iyi seçim performansına taşıdı.

Kendisini Fransız adaletinin kurbanı olarak gösterdi ve partileri yolsuzluktan suçlu bulunan diğer liderlerden "farklı muamele" gördüğü için özellikle hedef alındığını savundu.

Ancak ilk davadaki hakimler, Le Pen'in "babası tarafından kurulan sistemi otoriter ve kararlı bir şekilde benimsediğini" ve sahte istihdam planının "merkezinde" yer aldığını tespit etmişti.

Olası kararlar neler?

Beraat: Le Pen beraat ederse, itibarı zedelenmeden başkanlık yarışına girebilir. Ancak bu kararın çıkması pek muhtemel görünmüyor.

Suçlu: Mahkeme suçlu bulur ve iki yıldan fazla (31 Mart 2025'ten itibaren) görevden men ederse aday olamayacak. Çünkü beş yıllık kamu görevinden men cezasının verilmesinden bu yana saat işlemeye devam ediyor.

Daha kısa süreli bir yasakla suçlu bulunması: İki yıl veya daha kısa süreli bir kamu görevi yasağı verilmiş olsaydı, durum farklı olurdu çünkü adaylığının önünde engel kalmayacaktı.

Elektronik kelepçeyle suçlu bulunması: Mahkeme savcıların tavsiyesine uyar ve dört yıllık hapis cezası geçerli kalırsa, iki yıl yerine bir yıl elektronik kelepçeyle hapis yatacak ve geri kalan süre ertelenecek. Le Pek karar öncesinde tavrını şu şekilde ortaya koydu: "Başkan adayı olduğunuzda tamamen özgürce hareket edebilmelisiniz... Bir miting düzenlememe veya pazara gitmeme izin vermesi için bir hakime güvenemem."

Temyiz kararına itiraz: Marine Le Pen hâlâ Fransa'nın en yüksek mahkemesine itiraz edebilir. Bunu yapmak için 10 günü olacak. Ancak bu yine de birkaç ay sürebilir ve seçim kampanyasına katılmasını engeller. Kendisi de bunu yapmayacağını belirtti.

Beraat etse bile savcılar da en yüksek mahkemeye başvurmaya karar verebilirler.

Le Pen ne söyledi?

Le Pen, karar öncesinde sakin kaldığını ve korkunun alışık olmadığı bir duygu olduğunu söyledi. Ancak adaylığının engellenmesinin "şüphesiz acı verici" olacağını ifade etti.

LCI haber kanalına yaptığı açıklamada "Ne olursa olsun ölmeyeceğim, ne olursa olsun fikirlerim için savaşmaya devam edeceğim" dedi.

Salı gecesi, kararın kesinleşmesinin ardından Le Pen, Fransız televizyonunda saat 20:00'deki ana haber programında bir sonraki adımını açıklayacak.

Le Pen'in B planı ne?

Jordan Bardella, 2017'de 20'li yaşlarının başında Le Pen'in kampanya ekibine katılmıştı.

Le Pen'in geçen yıl zimmetine para geçirme suçundan mahkum edilmesinden sonra sonra, bir B planına ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Sonunda Bardella aday olarak görevlendirildi.

Bardella hafta sonu destekçilerine Le Pen için "Kendisine olan tam desteğimi, tam dostluğumu ve siyasette bağlılığımı yinelemek istiyorum, cumhurbaşkanı seçilmesini görmek istiyorum" dedi.

Le Pen, cumhurbaşkanı olması durumunda Bardella'nın başbakan olacağını, ancak "adalet beni cumhurbaşkanlığına aday olmaktan alıkoyarsa" bu görevi devretmeye hazır olduğunu belirtti ve Bardella'yı "büyük bir enerji, büyük bir inanç ve büyük bir güvenle" destekleyeceğini söyledi.

Bardella mı yoksa Le Pen mi daha iyi bir seçenek?

RN'nin seçmenlere mesajı birlik çağrısı olsa da B Planı fikri o kadar kabul görmüş durumda ki Bardella son anketlerde biraz daha iyi durumda ve her ikisi de ilk turda %30'un üzerinde oy alıyor.

Siyasi rakipleri, Le Pen'in Bardella'yı kendi haline bırakacağına inanmıyor ve ve ayrıca Bardella'nın, siyasetteki deneyimsizliği nedeniyle, Le Pen'in ikinci turda çok daha büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Bardella Eylül ayında 31 yaşına girecek.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .