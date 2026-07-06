Le Pen’in Adaylığı Temyizde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Le Pen’in Adaylığı Temyizde

Le Pen’in Adaylığı Temyizde
06.07.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marine Le Pen, Paris mahkemesinin vereceği kararla 2027 seçimlerine aday olup olamayacağını öğreniyor.

Fransa'da sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen, 7 Temmuz Salı günü Paris temyiz mahkemesinin alacağı kararla, gelecek yılki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağını öğrenecek.

Elli yedi yaşındaki Le Pen, daha önce üç kez cumhurbaşkanlığı için yarışmış ve 2022 ile 2017 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

Seçimlere 10 aydan az bir süre kala Le Pen anketlerde önde gidiyor.

Yarışa giremezse, yerine genç yardımcısı Jordan Bardella aday olacak.

Bu nedenle verilecek karar Fransa için önemli sonuçlar doğurabilir.

Temyizin konusu ne?

Temyiz kararı, Le Pen'in siyasi geleceğini belirleyecek ve fiilen başkanlık yarışının başlangıç işaretini verecek.

İlk tur 18 Nisan 2027'de, ikinci tur ise 2 Mayıs'ta yapılacak.

31 Mart 2025'te mahkeme Le Pen'i 2004-2016 arasında Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarından 1,4 milyon euro zimmetine geçirerek parlamento yardımcıları yerine, kendi partisinin çalışanlarına ödeme yapmaktan suçlu bulmuştu. Le Pen, 2004-2017 yılları arasında AP üyesiydi.

Le Pen hakkında dört yıl hapis cezası verildi ama bunun iki yılı ertelendi, diğer iki yılı ise elektronik kelepçeyle ev hapsinde geçirilecek.

Le Pen'in sahte istihdam planlarını ya onayladığı ya da görmezden geldiği tespit edildi ve bu kararla 2027 seçimlerinde yarışması yasaklanmış oldu.

Ocak ve Şubat aylarında görülen temyiz duruşmasında Le Pen, dolandırıcılığı organize ettiğini reddetti ancak parlamentodaki bazı yardımcılarının "partinin çıkarı için" çalışmasına yol açan bir "hata" yaptığını kabul etti.

Savcılar, kamu görevinden men cezasının beş yıl olarak kalmasını, dört yıl hapis cezasının da (bir yılı elektronik kelepçeyle, üç yılı ertelenmiş olmak üzere) geçerli olmasını istiyor.

Le Pen, karardan korkmadığını ancak hakimlerin elektronik kelepçe takması gerektiğine karar vermesi halinde cumhurbaşkanlığı adaylığının "mümkün olmayacağına" inandığını söylüyor.

Marine Le Pen kimdir?

Jean-Marie Le Pen'in en küçük kızı Marine, 2011 yılında babasının 1972'den beri yönettiği aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin liderliğini devralarak babasının imajını "temizleme" misyonunu üstlendi.

Sonunda 2015'te babasıyla tamamen bağını kopardı ve Yahudi soykırımı hakkındaki görüşleri nedeniyle babasını partiden ihraç etti.

Üç yıl sonra partinin adını Rassemblement National - Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirdi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a iki kez yenilmesine rağmen, 2024'te RN'yi, 577 sandalyeli mecliste 143 sandalyelik aşırı sağcı bir ittifakla, tarihindeki en iyi seçim performansına taşıdı.

Kendisini Fransız adaletinin kurbanı olarak gösterdi ve partileri yolsuzluktan suçlu bulunan diğer liderlerden "farklı muamele" gördüğü için özellikle hedef alındığını savundu.

Ancak ilk davadaki hakimler, Le Pen'in "babası tarafından kurulan sistemi otoriter ve kararlı bir şekilde benimsediğini" ve sahte istihdam planının "merkezinde" yer aldığını tespit etmişti.

Olası kararlar neler?

Beraat: Le Pen beraat ederse, itibarı zedelenmeden başkanlık yarışına girebilir. Ancak bu kararın çıkması pek muhtemel görünmüyor.

Suçlu: Mahkeme suçlu bulur ve iki yıldan fazla (31 Mart 2025'ten itibaren) görevden men ederse aday olamayacak. Çünkü beş yıllık kamu görevinden men cezasının verilmesinden bu yana saat işlemeye devam ediyor.

Daha kısa süreli bir yasakla suçlu bulunması: İki yıl veya daha kısa süreli bir kamu görevi yasağı verilmiş olsaydı, durum farklı olurdu çünkü adaylığının önünde engel kalmayacaktı.

Elektronik kelepçeyle suçlu bulunması: Mahkeme savcıların tavsiyesine uyar ve dört yıllık hapis cezası geçerli kalırsa, iki yıl yerine bir yıl elektronik kelepçeyle hapis yatacak ve geri kalan süre ertelenecek. Le Pek karar öncesinde tavrını şu şekilde ortaya koydu: "Başkan adayı olduğunuzda tamamen özgürce hareket edebilmelisiniz... Bir miting düzenlememe veya pazara gitmeme izin vermesi için bir hakime güvenemem."

Temyiz kararına itiraz: Marine Le Pen hâlâ Fransa'nın en yüksek mahkemesine itiraz edebilir. Bunu yapmak için 10 günü olacak. Ancak bu yine de birkaç ay sürebilir ve seçim kampanyasına katılmasını engeller. Kendisi de bunu yapmayacağını belirtti.

Beraat etse bile savcılar da en yüksek mahkemeye başvurmaya karar verebilirler.

Le Pen ne söyledi?

Le Pen, karar öncesinde sakin kaldığını ve korkunun alışık olmadığı bir duygu olduğunu söyledi. Ancak adaylığının engellenmesinin "şüphesiz acı verici" olacağını ifade etti.

LCI haber kanalına yaptığı açıklamada "Ne olursa olsun ölmeyeceğim, ne olursa olsun fikirlerim için savaşmaya devam edeceğim" dedi.

Salı gecesi, kararın kesinleşmesinin ardından Le Pen, Fransız televizyonunda saat 20:00'deki ana haber programında bir sonraki adımını açıklayacak.

Le Pen'in B planı ne?

Jordan Bardella, 2017'de 20'li yaşlarının başında Le Pen'in kampanya ekibine katılmıştı.

Le Pen'in geçen yıl zimmetine para geçirme suçundan mahkum edilmesinden sonra sonra, bir B planına ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Sonunda Bardella aday olarak görevlendirildi.

Bardella hafta sonu destekçilerine Le Pen için "Kendisine olan tam desteğimi, tam dostluğumu ve siyasette bağlılığımı yinelemek istiyorum, cumhurbaşkanı seçilmesini görmek istiyorum" dedi.

Le Pen, cumhurbaşkanı olması durumunda Bardella'nın başbakan olacağını, ancak "adalet beni cumhurbaşkanlığına aday olmaktan alıkoyarsa" bu görevi devretmeye hazır olduğunu belirtti ve Bardella'yı "büyük bir enerji, büyük bir inanç ve büyük bir güvenle" destekleyeceğini söyledi.

Bardella mı yoksa Le Pen mi daha iyi bir seçenek?

RN'nin seçmenlere mesajı birlik çağrısı olsa da B Planı fikri o kadar kabul görmüş durumda ki Bardella son anketlerde biraz daha iyi durumda ve her ikisi de ilk turda %30'un üzerinde oy alıyor.

Siyasi rakipleri, Le Pen'in Bardella'yı kendi haline bırakacağına inanmıyor ve ve ayrıca Bardella'nın, siyasetteki deneyimsizliği nedeniyle, Le Pen'in ikinci turda çok daha büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Bardella Eylül ayında 31 yaşına girecek.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Marine Le Pen, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Le Pen’in Adaylığı Temyizde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
’’Ölmüş annesine küfür edildi’’ iddiasına Gustavo Alfaro’dan çok sert yanıt ''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt
Balıkesir’i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Dünyanın takdirini kazanmışlardı Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Salih Özcan Beşiktaş’a transfer oluyor Alacağı maaş bile belli Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Japonya’da depreme yakalandı Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Japonya'da depreme yakalandı
Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü’ne imza attı Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü'ne imza attı

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:38
Anlaşma tamam Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:11
Ekmekte yeni dönem Büyük fırınlara düzenleme geliyor
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Le Pen’in Adaylığı Temyizde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.