Macaristan-AB Gerilimi: Ukrayna Zirvesi Budapeşte'den Alındı - Son Dakika
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Macaristan-AB Gerilimi: Ukrayna Zirvesi Budapeşte'den Alındı

Macaristan-AB Gerilimi: Ukrayna Zirvesi Budapeşte\'den Alındı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ziyareti sonrası Avrupa Birliği ile gerilim yaşanıyor. AB yönetimi, Macaristan'daki toplantıları boykot etme kararı aldı ve Ukrayna zirvesi Budapeşte'den alınarak Brüksel'e taşındı. Macaristan yönetimi ise bu kararı eleştirdi. AB içinde sadece Slovakya Macaristan'a destek verirken, Lüksemburg da kararı desteklemedi. Gerilim, Orban'ın AB adına hareket ettiği izlenimi verdiği ve dönem başkanlığı görevini kötüye kullandığı düşüncesiyle de ilişkilendiriliyor.

23.07.2024 14:03
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya’da Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile bu ülkenin ilişkilerinde gerilim üzerine gerilim yaşanıyor.

Birlik yönetimi, 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devralan Macaristan'daki toplantıları boykot kararı almıştı. Bu birlik tarihinde bir ilkti.

Son olarak Budapeşte’de yapılması planlanan bir Ukrayna zirvesi de son anda bu ülkeden alındı.

Zirve Budapeşte yerine Brüksel’de yapılacak.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, alınan karar için “Sembolik de olsa bir sinyal göndermemiz gerekiyordu” dedi.

Macaristan yönetimi ise kararı “tamamen çocukça” diyerek eleştirdi.

AB’yi “savaş yanlısı bir siyaset” izlemekle suçlayan Viktor Orban’a yanıt veren Josep Borrell, “Birlik üyesi ülkeler, bir istisna dışında, onun attığı adımları eleştiriyor” dedi.

Birliğin içindeki 26 ülkeden yalnızca Slovakya bu gerginlikte Macaristan’a destek veriyor.

Bununla birlikte Lüksemburg da AB yönetiminin kararının arkasında durmadı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, boykot kararını “saçma” olarak niteledi ve "atılan adımlardan duyulan hoşnutsuzluğu Macarlara söylemeye devam etmenin gerekli olduğunu" savundu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, zirveyi Budapeşte’den alma kararı için “Kimsenin duygularını incitmek istemiyorum ama bu anaokulundaki çocuk davranışı” yorumunu paylaştı.

'Barış misyonu' gerilimi

Macaristan Başbakanı Orban, AB Dönem Başkanı olduktan sonra Putin ile Rusya’da bir araya gelişini “barış misyonu” olarak tanımlıyor.

Orban, bu ziyaretleri “AB Dönem Başkanı sıfatıyla değil, Macaristan Başbakanı olarak gerçekleştirdiğini" söylese de, birçok üye ülkenin tepkisini yumuşatmadı.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise bu ziyaret için “taviz vermenin yolunu yapma” tanımını yapıyor.

Bazı AB üyesi ülkelere göre, Orban, birlik adına haraket ediyor izlenimi vererek, dönem başkanlığı görevini kötüye kullanıyor.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Orban’a “AB adına görüşmeler yapma görevinin verilmediği” çıkışını yaptı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da benzer şekilde Viktor Orban’ın söz konusu temaslarının “özgürlük mücadelesi veren Ukrayna halkına hakaret” anlamına geldiğini savundu.

Viktor Orban 2022 Nisan ayında yeniden seçildikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’i mücadele edeceği isimler arasında saymıştı.

Kaynak: BBC

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