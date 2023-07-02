Macron'un en zor sınavı! Protestoları yatıştırmak için özel kuvvetleri sahaya sürüyor

17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi Fransa'da büyük bir isyan dalgasının fitilini ateşledi. Protestolar 5. gününde de devam ederken Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Pazar günü saat 03.00'e kadar ülke genelinde toplam 486 kişinin tutuklandığını söyledi.

GIGN KOMANDOLARI SAHAYA İNİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinin belki de en zor sınavlarından biriyle karşı karşıya kalırken, ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları yatıştırmak için yeni bir girişimde daha bulunmaya hazırlanıyor. 45 bin polis ve jandarmayı seferber eden Fransız hükümeti önlemlerin kapsamını genişletmeye hazırlanırken, Macron'un talimatıyla seçkin GIGN komandoları (Fransa Özel Kuvvetleri) sahaya iniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Uluslararası ajansların geçtiği son bilgilere göre polis özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Marsilya'ya güvenliği desteklemek için zırhlı araçlar ve helikopterler gönderildi. Ülkenin dört bir yanındaki yerel makamlar gösterilerin yasaklandığını duyurdu, toplu taşımaya akşamları durdurma kararı getirildi ve bazıları bölgelerde gece sokağa çıkma yasakları uygulandı.

MACRON LİDERLİĞİNİN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİ İLE KARŞI KARŞIYA...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 yılının sonlarında Fransa'nın büyük bölümünü felç eden 'Sarı Yelekliler' protestolarından ve geçtiğimiz aylarda patlak veren 'emeklilik reformu' isyanının ardından liderliğinin en büyük krizlerinden birinin üstesinden gelmeye çalışıyor. Almanya ziyaretini iptal eden Fransız lider yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya ve işi pek kolay görünmüyor.

MACRON KONTROLÜ KAYBEDİYOR, DÜNYA ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR

İngiliz Telegraph gazetesinde "Fransa kendini parçalarken dünya şaşkınlıkla izliyor" başlıklı analizde, "MACRON, Fransa'nın kontrolünü kaybediyor. Binlerce tutuklama, yakılan okullar, kamu binaları, yağmalanan dükkanlar... " ifadeleri yer aldı. Makalenin yazarı Anne Elisabeth Moutet, ülkede 5 gündür devam eden protestoların, çeyrek asırdan fazla süredir yönetimde olan 'korkak hükümetlerin' temel hukuk ve düzeni ihmal etmelerinin sonucu olduğu yönünde yükselen bir düşünce olduğuna dikkat çekti.