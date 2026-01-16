Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı - Son Dakika
Dünya

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
16.01.2026 11:20
Haber Videosu

Pop ikonu Madonna, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İran'daki protestolara kayıtsız kalmadı. Göstericilere destek veren Madonna "İran halkı yüzyıllardır özgürlüğü tanımadı. Çekilen acıları tam olarak bildiğimi iddia edemem ama düşüncelerim ve dualarım İran halkıyla birlikte" dedi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

MADONNA'DAN PROTESTOCULARA DESTEK

Pop yıldızı Madonna, Instagram paylaşımında İranlılara destek verdi ve özgürlük, protesto ve direniş üzerine düşüncelerini dile getirirken onlara "sıkıca tutunmaları" çağrısında bulundu.

Kadınların karşılaştığı kısıtlamaları ve konuşma, giyim ve hareket özgürlüğüne getirilen sınırlamaları örnek gösteren kadın, değişim arayan İranlıların yanında olduğunu söyledi.

"DUALARIM İRAN HALKIYLA BİRLİKTE"

"İran halkı yüzyıllardır özgürlüğü tanımadı. Çekilen acıları tam olarak bildiğimi iddia edemem ama düşüncelerim ve dualarım İran halkıyla birlikte" diye yazdı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Irak ve Libya halkı şu an Amerikanın özgürlüğünü tanıyor. 10 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    İran halkı Libya Irak ve Suriye halkı gibi enayi olmaz umarım. Hem Mollaları defetsinler hem de Amerikayı. Kurun laik milliyetçi demokratik bir cumhuriyet, petrolünüz de var, ohhh ne güzel :) 5 3 Yanıtla
  • Yunus Kaba Yunus Kaba:
    bu da Gaza veriyor kureselcerin sanatcisi Orta dogu yansin dimi six rahat edin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
