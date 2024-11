Melania Trump, Jill Biden\'ın Beyaz Saray davetini reddetti

Dünya

Melania Trump'a yakın bir kaynak, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "Melania Trump Beyaz Saray'a gitmiyor. Jill Biden'ın kocası (ABD Başkanı Biden) Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Melania Trump'ın iç çamaşırı çekmecesini karıştırmasına izin verdi" dedi. Yaşanan olay, First Lady'ler arasında yıllardır süregelen protokol ve nezaket geleneğinin bozulduğunu gösteriyor.

"RAHATSIZ EDİCİ ŞEYLER GÖRDÜM"

Habertürk'ün haberine göre, Donald Trump'a yakın danışmanların ifadelerine göre Melania Trump, Jill Biden'ı görüşmeye değer bir kişi olarak görmediğini belirtti. "Jill Biden'ın kocası, FBI'ın kıyafet çekmecemi aramasına izin verdi. Biden ailesi mide bulandırıcı" diyerek tepkisini ortaya koydu. Trump ailesinin danışmanları, Melania'nın bu konudaki öfkesinin baskın sırasında oğlunun odasına kadar uzanan aramalardan kaynaklandığını ifade etti. Melania'nın, baskın sonrası yaptığı açıklamada, "Kimsenin görmek istemeyeceği rahatsız edici şeyler gördüm" ifadeleri de bu durumu teyit ediyor.

BEYAZ SARAY GELENEĞİ BOZULUYOR MU?

Joe Biden'ın 2020 seçimlerini kazanmasının ardından Trump ailesi, Beyaz Saray'daki geleneksel geçiş dönemini kırarak Biden'ı davet etmemişti. Şimdi ise Melania'nın bu ziyareti reddetmesi, iki başkan ailesi arasındaki gerginliği daha da derinleştiriyor. Trump ve Biden, yarın Oval Ofis'te seçim sonrası geleneksel buluşmalarını gerçekleştirecek olsa da, bu durumun First Lady'ler arasında yansıma bulmayacağı açık.

MELENIA'NIN TAVRI NE ANLAMA GELİYOR?

Melania Trump'ın Beyaz Saray davetini reddetmesi, sadece bir kişisel protesto olarak değil, Trump ailesinin Biden yönetimine karşı genel tutumunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Biden yönetiminin Trump'a karşı başlattığı soruşturmalar ve özellikle Mar-a-Lago baskını, Trump ailesi içinde derin bir öfke yaratmış durumda. Melania'nın bu tepkisi, Trump'ın olası 2024 başkanlık kampanyasında Biden yönetimini hedef alan söylemlerine de zemin hazırlayabilir.

Bu durum, First Lady'ler arasında yıllardır süregelen protokolün ve nezaket geleneğinin de bir kez daha bozulduğunu gösteriyor. Bu gerginlik, ABD'nin iç siyasi kutuplaşmasının sembolik bir yansıması haline gelmiş durumda. Melania'nın kararı, Trump ailesinin siyasi arenadaki duruşunun bir parçası olarak, gelecek dönemde yeni tartışmaların kapısını aralayabilir.