Mihriban Aliyeva\'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! \'\'Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?\'\'

Geçen hafta Almanya'da ülke liderleri ve önemli politik figürlerin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'ndabirçok konuda oturum gerçekleşti. İkili görüşmeler ve söyleşilerin dikkatle takip edildiği konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi First Lady Mihriban Aliyeva da katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev resmi temaslarını sürdürürken Aliyeva da kendi programına bağlı kaldı.Bir buluşması için otelden korumaları ile çıkış yapan Aliyeva, beklemediği bir isimle karşılaştı.

"AZERBAYCAN'DA DEMOKRASİ NE DURUMDA?"

Azerbaycan'da yaptığı muhalif yayınlarla tanınan ve ülkeden kaçarak ayrılan gazeteci Emin Hüseyinov, Aliyeva'nın önünü kesti. Hüseyinov, Aliyeva'ya Azerbaycan'daki demokrasinin durumunu sordu.

"KADIN KIYAFETİ GİYEN SİZ MİYDİNİZ?"

İlk anda duymazdan gelen fakat sinirlendiği belli olan Aliyeva, yolundan geri döndü ve Hüseyinov'a cevap verdi. Hüseyinov'un ülkeden kaçmak için neler yaptığını hatırlatan Aliyeva, "Büyükelçilikte kadın kıyafetleriyle saklanan kişi siz miydiniz? Sağlıklı günler dilerim." dedi. Bu çıkış karşısında bir an afallayan Hüseyinova, Aliyeva'nın iddiasını inkar etti.

İSVİÇRE ELÇİLİĞİNDE SAKLANMIŞTI

Emin Hüseyin, Azerbaycan devleti ülkeyi terk etmesine izin verene kadar haftalarca Bakü'deki İsviçre Büyükelçiliği'nde saklanmıştı ve ülkede gündem olmuştu.