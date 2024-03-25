Moskova\'da saldırıya ilişkin 4 şüpheliden ikisi mahkemeye çıkarıldı

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Moskova’da Cuma günü yaşanan saldırıya ilişkili 4 şüpheliden ikisi Rusya’da mahkemeye çıkarıldı.

Tass haber ajansı bu “terör saldırısı” ile suçlanan kişilerin isimlerini Dalerdzhon Mirzoyev ve Saidakrami Murodali Rachabalizod olarak duyurdu.

Şüphelilerin adliyeye getirilirken ve mahkeme salonundaki görüntüleri yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde mahkemedeki iki erkeğin de yüzünde yaralar bulunuyor.

Saldırıda şu ana kadar 137 kişinin öldürüldüğü tespit edildi.

AFP haber ajansı Mirzoyev isimli şüphelinin Tacikistan vatandaşı olarak tanıtıldığını bildirdi. Diğer şüphelinin uyruğu açıklanmadı.

Silahlı saldırganlar Crocus Belediye Binasına girip, ayrım gözetmeksizin ateş açtı. Binayı yanıcı maddelerle ateşe de verdiler.

IŞİD saldırıyı üstlendi ve bir de saldırı anlarına ait bir video yayınladı ancak Rusya'dan gelen açıklamalarda Ukrayna yer almaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm saldırganların Ukrayna’ya kaçarken yakalandığını iddia etmişti. Kiev saldırıyla herhangi bir ilişki iddiasına ‘saçmalık’ yanıtı veriyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy daha da ileri giderek Putin için "pislik" ifadesini de kullandı.

IŞİD neden Rusya’ya saldırmış olabilir?

Will Vernon | BBC News, Washington yazdı:

Radikal İslamcı gruplar onlarca yıldır Kafkasya’da Rusya’ya karşı savaşıyor.

Çeçenistan’daki çatışmalar bunların bir örneğiydi.

O grupların bir kısmı Suriye’de iç savaş başlayınca IŞİD’e katılmak için oraya gitti.

Suriye hükümetini destekleyen Rusya da o gruplarla Suriye’de çatışmaya devam etti.

Uzmanlara göre Kuzey Kafkasya'daki bazı militan grupları, IŞİD'e bağlılıklarını açıkladı.

2015’te Mısır’ın Sina Yarımadası üzerinde bir Rus uçağı bombayla patlatılmış, saldırıda çoğu Rus turist 224 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.

Radikal İslamcılar 2017’da St. Petersburg metrosuna düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği bombalı bir saldırıya da üstlenmişti.

IŞİD açıklamalarında sık sık Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiriyor.

Örgütün Rusya'nın, Çeçenistan ve Suriye'deki askeri faaliyetleri sırasında Müslümanları katletmesine yönelik eleştirilerin yanı sıra Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'ı işgal etmesini de eleştirmeye devam ediyor.