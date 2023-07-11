NATO Zirvesi'nin ardından liderler yemekte buluştu! Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Zirvesi'nin ardından liderler yemekte buluştu! Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı

11.07.2023 23:13

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin sonunda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemeğe eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Liderler yemekte sohbet etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvede çok kritik konu başlıkları ele alındı.

Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi

DEVLET BAŞKANLARI ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

Zirvenin sonunda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen resepsiyona devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı.

Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi

ERDOĞAN YEMEĞE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'LA BİRLİKTE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan çiftini Gitanas Nauseda ve eşi Dian Nausediene karşılayıp fotoğraf çektirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi

LİDERLER YEMEKTE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğe katılan devlet başkanları ile ayaküstü sohbet etti. Liderlerin neşeli ve samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi
Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi
Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi
Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi
Litvanya Cumhurbaşkanı NATO Zirvesi'nde akşam yemeği verdi

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Litvanya, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Zirvesi'nin ardından liderler yemekte buluştu! Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Son Dakika: ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü
23:10 Son Dakika! ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü
22:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "THY satılacak" iddiasına yanıt: Öyle bir şey söz konusu değil
22:55 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "THY satılacak" iddiasına yanıt: Öyle bir şey söz konusu değil
22:53 NATO Zirvesi'nin ardından liderler yemekte buluştu! Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı
22:48 NATO zirvesi bitti, liderler yemekte buluştu! Erdoğan çifti resepsiyona böyle geldi
22:39 Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili sözlerine Erman Toroğlu sert tepki gösterdi
22:34 Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert tepki: Adam değilsin! Hadi mahkemeye ver beni
21:11 Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı!
21:07 Fenerbahçe, Milli takımın yıldızı Umut Nayir'i resmen kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 23:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nin ardından liderler yemekte buluştu! Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement