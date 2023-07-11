NATO Zirvesi'nin ardından liderler yemekte buluştu! Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvede çok kritik konu başlıkları ele alındı.

DEVLET BAŞKANLARI ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

Zirvenin sonunda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen resepsiyona devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı.

ERDOĞAN YEMEĞE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'LA BİRLİKTE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan çiftini Gitanas Nauseda ve eşi Dian Nausediene karşılayıp fotoğraf çektirdi.

LİDERLER YEMEKTE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğe katılan devlet başkanları ile ayaküstü sohbet etti. Liderlerin neşeli ve samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.