Netanyahu ve Gallant'a tutuklama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Netanyahu ve Gallant'a tutuklama kararı

Netanyahu ve Gallant\'a tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve Gallant için tutuklama emirleri yayınladı, tepki aldı.

22.11.2024 03:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için yayımladığı tutuklama emirleri, siyasi yelpazenin tümündeki önde gelen İsrailliler'den öfkeli bir tepki aldı.

Tam tersine, Hamas, İslami Cihat ve Gazze halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "adalet ve insalık için kara bir gün" derken, kararla "demokrasi ve özgürlük yerine terör ve kötülüğün tarafını seçtiğini" söyledi.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada ise karar "Yahudi düşmanı" düşmanı olarak tanımlandı ve "yanlış ve saçma suçlamaları tamamen reddettikleri" belirtildi. Ayrıca ICC, "taraflı ve ayrımcı bir siyasi yapı" diye tanımlandı.

İsrail Parlamentosu Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Yui Edelstein da tutuklama emirlerinin "İslamcıların çıkarları tarafından rehin alınmış siyasi bir yapının utanç verici kararları" olduğunu söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı ise ICC'nin meşruiyetini kaybettiğini savundu.

Hamas kararı memnuniyetle karşılarken, örgütün kendi komutanı Muhammed Deif hakkındaki tutuklama emri konusunda yorum yapmadı.

Örgütün yazılı açıklamasında "Siyonist savaş suçluları Netanyahu ve Gallant'ın yargılanması için dünya genelindeki tüm ülkelere mahkemeyle işbirliği yapma ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı soykırım suçlarının derhal durdurulması için çalışma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Gazze'deki Filistinliler de kararı memnuniyetle karşıladı.

Gazze Şeridi'ndeki evinden edilen ve şu anda Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el Balah'ta yaşayan 40 yaşındaki Muhammed Ali "Dehşeti yaşadık, aç kaldık, evlerimiz yok edildi, çocuklarımızı, oğullarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Karardan memnuniyet duyuyoruz ve tabii ICC'nin kararlarının uygulanmasını umuyoruz" dedi.

Kızkardeşi geçen ay İsrail güçleri tarafından öldürülen Münire El Şami de ICC'nin kararı için "Kızkardeşim Wafa da dahil onbinlerce kurban için adalet" dedi.

Tutuklama emirlerinin etkisi ne olacak?

Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 124 ülke ICC üyesi. Ancak ABD, Rusya, Çin ve İsrail'in kendisi üye değil.

Bu da teknik olarak, Netanyahu ya da Gallant'ın üye ülkelerden herhangi birine ayak basması halinde, tutuklanıp mahkemeye gönderilmeleri anlamına geliyor.

Ancak uluslararası avukatlar, bu iki ismin bir gün yargılanmak için Lahey'e götürüleceği konusunda şüpheli.

Netanyahu son ülke dışı gezisini Temmuz'da ABD'ye, yani teorik olarak herhangi bir sorun olmadan ziyaret edebileceği bir ülkeye yapmıştı.

Geçen yıl ise Mart'ta İngiltere de dahil, çoğu ICC üyesi olan ülkelere gitmişti.

Bunu yeniden yaparak tutuklanma riski alacağı sanılmıyor ve ilgili ülkeler de kendilerini bu pozisyonda bulmakta isteksiz olacaktır.

Hamas'ın, Muhammed Deif olarak da bilinen İbrahim El Masri hakkındaki tutuklama emrinden çekinecek pek bir şeyi yok. İsrail Deif'in geçtiğimiz aylarda öldürüldüğüne inanıyor, ancak bu Hamas tarafından hiç teyit edilmedi.

ICC'nin başta yargılamak istediği iki Hamas lideri Yahya Sinvar ve İsmail Haniye de öldürüldü.

Tukuklama emirlerinin İsrail'in uluslararası itibarına, Netanhayu ve Gallant'a ve özellikle de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "iyinin ve kötünün savaşı" diye sunma çabalarına büyük bir darbe vurduğuna şüphe yok.

İsrailliler, katliam olarak gördükleri Hamas'ın geçen yılki 7 Ekim saldırısını dünyanın artık unutmuş ya da dikkate almıyor gibi gibi görünmesinden şaşkın.

Filistinliler, özellikle Gazzeliler ise İsrail'e karşı savaş suçlamalarının bir parça ağırlığı olan bir uluslararası kurumda karşılık bulmasıyla hak yerini bulmuş gibi hissediyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Hukuk, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu ve Gallant'a tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 04:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu ve Gallant'a tutuklama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.