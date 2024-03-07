Nobel Ödüllü Yazar Gabriel Garcia Marquez'in Ölümünden Sonra Yayımlanan İlk Roman - Son Dakika
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Nobel Ödüllü Yazar Gabriel Garcia Marquez'in Ölümünden Sonra Yayımlanan İlk Roman

Nobel Ödüllü Yazar Gabriel Garcia Marquez\'in Ölümünden Sonra Yayımlanan İlk Roman

Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez, demans hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yazdığı bir roman bıraktı. Oğulları babalarının isteğine karşı gelerek kitabı yayımladı. Ağustos'ta Görüşürüz adlı kitap, Garcia Marquez'in diğer eserlerinden farklı olarak bir kadın kahramanın hikayesini anlatıyor. Kitabın yayımlanmasının yanı sıra, Yüzyıllık Yalnızlık adlı romanı da bir Netflix dizisine uyarlanacak.

07.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez, bundan 10 yıl önce öldüğünde geriye demans hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yazdığı bir roman bıraktı.

Garcia Marquez son günlerinde oğullarına romanın yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak oğulları babalarına "ihanet" ederek kitabın yayımlanmasına karar verdi.

Ağustos'ta Görüşürüz adlı kitap bu hafta İspanyolca olarak yayımlandı. 12 Mart'ta dünya genelinde satışa sunulacak.

Yayımlandığı dile bağlı olarak yaklaşık 100-120 sayfalık kısa bir roman olan Ağustos'ta Görüşürüz, annesinin mezarını ziyaret etmek için her yıl Ağustos ayında tek başına bir adaya giden ve 20 yılı aşkın süredir mutlu bir evliliği olmasına rağmen her seyahatinde yeni bir sevgili edinen, Ana Magdalena Bachorta adlı yaşlı bir kadının hikayesini anlatıyor.

İlk defa bir Garcia Marquez eserinde bir kadın kahraman hikayenin merkezinde yer alıyor.

2014'te hayatını kaybeden Kolombiyalı Garcia Marquez, 'büyülü gerçekçilik' türüne öncülük etmesiyle tanınıyor.

Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk ve Yüzyıllık Yalnızlık gibi kitapları dünya çapında 50 milyondan fazla satıldı.

'Çocuklar bunun için var'

BBC'ye konuşan Garcia Marquez'in oğlu Gonzalo, babasının ölümünden önce "eserleri hakkında sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığını, sadece kusurları görüp ilginç şeyleri göz ardı ettiğini" söyledi.

Yakın zamanda metni tekrar okuduğunu söyleyen Gonzalo, "Gabo'nun düşündüğü kadar kötü olmadığını", yeni bir tarafını göstermesi ve "benzersiz" olması nedeniyle çalışmalarına değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

"Kesinlikle onu yok etmeyecektik. 2022'de bir taslağını alıp okuduk ve bu konuda gerçekten çok fazla tartışma olmadı" diyen Gonzalo şöyle devam ediyor:

"Kitabın tamamlanmış olduğunu fark ettik, çok fazla düzenleme yapmamız gerekmiyordu. Herhangi bir ekleme veya büyük değişiklik yapılmadı."

Gonzalo, "Bunun aileme, babamın isteklerine bir ihanet olup olmadığını üç saniye kadar düşündük ve şuna karar verdik: evet bu bir ihanetti ama çocuklar bunun için var" diyor.

Kitabın eninde sonunda yayınlanacağını söyleyen Gonzalo, bu nedenle ailenin onayladığı ve telif haklarının korunduğu bir versiyonu yayımlamak istediklerini söyledi.

'Büyük sorumluluk gerektiren bir görev'

Kitabın editörü Cristobal Pera, "Bitmemiş romanı düzenlerken karşılaştığımız en büyük zorluk, Gabriel Garcia Marquez'in eserine tam anlamıyla gereken saygıyı göstermekti" diyor.

BBC Mundo'ya konuşan Pera, "Bu çok büyük sorumluluk gerektiren bir görevdi. Tek bir kelime eklemem gerekmedi" ifadelerini kullandı.

Pera, 2001 yılından beri Garcia Marquez'in editörlüğünü yapıyordu ve romanı bitirmesi için onu cesaretlendirmişti.

Pera, "2004 yılında ilk taslağı yazmıştı. 2011 yılına kadar hafızasını kaybetmeye başlamıştı ve artık roman üzerinde çalışmıyordu" diyor ve devam ediyor:

"Ama kendini bir kelimeyi, bir cümleyi düzeltmeye, onları geliştirmeye adamıştı ve dehası bu küçük düzeltmelerde anlaşılıyordu."

Pera, kenarlarında Garcia Marquez'in değişiklik ve önerilerini içeren el yazısıyla yazılmış notları bulunan beşinci taslak üzerinde çalıştığını söylüyor.

"Bıraktığı ipuçlarını takip etmem gerekiyordu. Örneğin üzeri çizilmiş bir ifadeyi silme kararını vermek gibi."

Bir projenin parçası

Pera, Gabriel Garcia Marquez'in Madrid'de verdiği bir röportajda, Ağustos'ta Görüşürüz'ün ilk bölümünü herkesin önünde okuduğunu ve orta yaşta aşk temalı bir dizi kısa roman yazdığını söylediğini paylaştı.

Bu roman, Aşk ve Öbür Cinler ve Benim Hüzünlü Orospularım kitaplarını da içeren bir projenin parçasıydı.

Pera, "Kadınlar, Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık'tan bu yana romanlarında ve tüm öykülerinde çok önemli bir yere sahip. Ancak hiçbir zaman cinselliğini ve özgürlüğünü keşfetmeye karar veren bir kadın olan Ana Magdalena Bach gibi hikayenin merkezinde yer almadılar" diyor ve devam ediyor:

"Bu yüzden oğlu Rodrigo'nun da feminist olarak tanımladığı bir roman bu. Bence bu roman Garcia Marquez'in tüm eserlerini ve özellikle de kadınların bu eserlerdeki rolünü yeniden tanımlıyor. Bu yüzden de çok önemli."

Netflix planları

Yeni kitabın yanı sıra, Marquez'in 1967 tarihli Yüzyıllık Yalnızlık adlı romanı İspanyolca bir Netflix dizisine uyarlanıyor.

New York Times'a göre, Marquez yıllar içinde kitabının filme uyarlanması için pek çok teklif almış ancak İspanyolca yapılmasını istediği için hepsini reddetmişti.

Yazarının ölümünden sonra isteği dışında yayımlanan ilk roman bu değil.

Kaynak: BBC

Edebiyat, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nobel Ödüllü Yazar Gabriel Garcia Marquez'in Ölümünden Sonra Yayımlanan İlk Roman - Son Dakika

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