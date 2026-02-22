İşte Meksika\'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırdı.

PEK ÇOK YERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Ülkeden gelen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne serdi. Pek çok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışmalarda çok sayıda polis ve asker hayatını kaybetti.

İşte çatışmaların yaşandığı Meksika'dan görüntüler:



















