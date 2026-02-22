İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar - Son Dakika
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

İşte Meksika\'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22.02.2026 22:35
Meksika'nın en büyük kartellerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nun öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. Birçok noktada ordu ile kartel üyeleri arasında çatışma çıkarken, pek çok noktadan öldürülen güvenlik güçlerinin görüntüleri gelmeye başladı.

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırdı.

PEK ÇOK YERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Ülkeden gelen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne serdi. Pek çok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışmalarda çok sayıda polis ve asker hayatını kaybetti.

İşte çatışmaların yaşandığı Meksika'dan görüntüler:


    Yorumlar (3)

  • çiüçiü çiüçiü:
    acele edin yoksa Amerika sizede demokrasi getirebilir 33 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    escobarı hatırlattılar 22 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    ABD nın oyunu 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
