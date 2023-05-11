Eski Pakistan Başbakanı İmran Han serbest bırakıldı

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Güvenoyunu kaybettikten sonra yolsuzluk suçlamalarıyla karşılaşan eski Pakistan Başbakanı İmran Han geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Han'ın tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Han destekçileri ülkeyi resmen ayağa kaldırdı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 290 KİŞİ YARALANDI

Tutuklama sonrası ülke genelinde protestolar başladı. İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara indi. Han destekçileri ile polis arasında başlayan çatışmalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı.

ANAYASA MAHKEMESİ TAHLİYESİNE HÜKMETTİ

Ülke yangın yerine dönerken bugün tansiyonu düşürecek bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nde Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) Han'ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirildi. Mahkeme, eski Han'ın tutuklanmasının 'yasa dışı' olduğunu ifade ederek bir an önce tahliye edilmesi yönünde hüküm kurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Anayasa mahkemesinin kararının ardından Han destekçilerin beklediği haber geldi.9 Mayıs'ta tutuklanan eski başbakan İmran Han serbest bırakıldı.